▲ 【上海迪士尼】新型肺炎疫情未除 上海迪士尼部分設施重開 遊客需全程戴口罩

內地新冠肺炎疫情緩和，多地旅遊設施陸續重開。其中，上海迪士尼度假區的迪士尼小鎮、星願公園、酒店商舖等部分設施今日恢復營運，遊客抵達時要量體溫，逗留設施期間須全程戴口罩，度假區將限制遊客量；樂園則繼續關閉，重新開放日期待定。

新冠肺炎疫情爆發後，上海迪士尼1月25日起暫時關閉，至今約1個半月。上海迪士尼度假區今日公告，作為分階段恢復運營的第一步，部分體驗與服務今日起重新開放，包括迪士尼小鎮、星願公園，以及樂園酒店的部分購物和餐飲商舖、部分休閒體驗，期間將限制客流，並縮短運營時間。

迪士尼小型車及旅遊客車停車場，和迪士尼小鎮停車場，將同步重新開放。

樂園繼續關閉 重開日期待定

度假區將開展全面和嚴格的衛生、消毒和清潔工作，以確保所有遊客、演職人員及租戶員工的安全和健康。根據相關規定，每位進入上海迪士尼度假區的遊客，抵達時須接受體溫檢測，且必須全程佩戴口罩（用餐時除外）。遊客在進入迪士尼小鎮的餐飲店時，還須出示「隨申碼」。度假區並提醒遊客，在商店、排隊和餐廳，始終與其他遊客保持適當距離，避免互相緊靠。

至於上海迪士尼樂園，則繼續保持關閉，園方將與相關政府部門繼續密切關注健康安全的進展情況。

責任編輯：林佩怡

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