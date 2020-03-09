【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%

路透在3月3至5日調查了國內外的40多名經濟學家，這些經濟學家的預估中值為，首季經濟增幅將從去年第四季的6.0%降至3.5%，較2月14日調查時低了一個百分點。預估區間較大，有兩家銀行預計首季經濟增幅將為零，有一家銀行則預計經濟增幅將為5.0%。

在最糟糕的情況下，第一季增長率預估中值為2.4%，前次調查估值為3.5%。這基本上意味著，三周前民間分析師認為的最糟糕情況，現在已經變成了基本情境。分析師仍預計經濟增長將在第二季反彈至5.6%，略低於三周前估計的5.7%。不過分析師的預估值區間依然很寬，介於3.7%至6.5%。

【新冠肺炎】即將復航？ 武漢機場：提前準備 時間國家決定

【新冠肺炎】陳一新：提前謀劃復工 分批推動滯留武漢人員離開

至於中國今年經濟增長率預計將放緩至5.4%，若成真將是1990年有紀錄以來的最慢增速。在最不利情境下，經濟增長率為5.0%，幾乎所有受訪分析師給出的預估值都低於去年的增速6.1%。

為了緩解疫情引發的經濟放緩的影響，中國當局已經出台各種舉措，包括降低再融資利率和向企業提供定向貸款，預計他們還會採取更多措施。人民銀行到年中時料將把一年期貸款市場報價利率(LPR)從當前的4.05%下調至3.85%。之前的預估是在2021年第一季前，該利率不會下降這麼多。

中國以外疫情迅蔓延損全球需求

目前中國疫情有所緩解，但中國以外地區疫情迅速蔓延，因此中國和全球其他地區的消費近期將受衝擊，Pantheon駐倫敦的首席亞洲分析師Freya Beamish表示：「存第二輪效應，即中國以外地區疫情蔓延，對全球需求的影響可能更大，這對市場產生的影響，將轉化為發達市場民間消費增長減弱。」

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響