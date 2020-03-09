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【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎　譚德塞感謝「及時伸出援手」

國情動向 11:39 2020/03/09

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中國日前向世衛組織捐贈2000萬美元（折合港幣逾1.55億元），支持對抗新冠肺炎疫情。世衛總幹事譚德塞迅即在推特（Twitter）致謝，盛讚中國在關鍵時刻克服自身困難，向其他發展中國家及時伸出援手。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發後，世界衛生組織（WHO）對新冠肺炎疫情趨勢的判斷引起爭議。中國日前向世衛組織捐贈2000萬美元（折合港幣逾1.55億元），支持對抗新冠肺炎疫情。世衛總幹事譚德塞迅即在推特（Twitter）致謝，盛讚中國在關鍵時刻克服自身困難，向其他發展中國家及時伸出援手。

人民日報報道　中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭會見世界衛生組織秘書長譚德塞，並捐款2000萬美元。世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）隨時在推特上向中國致謝。

中國大使：中方幫助提升應對疫情能力

報道指，陳旭於7日會見世界衛生組織總幹事譚德塞，通報中國政府決定向世界衛生組織捐款2000萬美元，支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，幫助提升應對疫情的能力，加強公共衛生體系建設。

世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界（有片）

世衛警告新冠肺炎傳播力強  曝10大典型症狀  發燒仍排第一

據陳旭向譚德塞表示，中國願以實際行動參與疫情防控國際合作，支持世衛組織繼續發揮專業優勢和協調作用，特別是幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家有效應對疫情。

譚德塞也在推特上公開向中國致謝：

來自中國的好消息，他們要捐給世衛組織2000萬美元，協助全球對抗2019年冠狀病毒疾病疫情。我誠摯感謝代表習近平主席傳達這個好消息的陳旭大使，也誠摯感謝中國政府與人民。

Good news from the Government of  China: they are contributing USD 20 million to WHO to bolster the global fight against COVID19. My sincere thanks to Ambassador Chen, who delivered the good news today on behalf of President Xi Jinping as well as the government & people of China.

他又指，高度讚賞中國政府在全球疫情應對關鍵時刻克服自身巨大困難，向其他發展中國家慷慨解囊及時伸出援手，表示將同中方繼續加強協調合作，推動國際疫情防控合作不斷取得實質進展。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，多國確診病例不斷攀升，但最早開始爆發疫情的中國，近日新增確診病例大減。

全球新冠肺炎確診病例首超中國 世衛譚德塞說「令人擔憂」

世衛顧問︰中國抗新冠肺炎已露曙光  全球擔心的是日本

另外，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（9日）在電台節目中表示，部分人對世界衛生組織已失去信任，他們否宣布病毒在全球大流行（Pandemic），實質分別不大，各國各地都會按數據自行決定如何做圍堵、紓緩、診斷和感染控制措施。

袁國勇：世衛是否宣布病毒全球大流行　分別不大

他舉例指，香港可以考慮要求來自疫區的人，來港前要先提交健康證明書，並要先接受14天隔離檢疫，驗出無帶病毒才可以入境。

世衛反對停止一切乘船出遊 籲勿反應過度

事實上，袁國勇指，全球多國愈來愈無法完全截斷病毒的傳播鏈，因此相信要直至大部分人受感染，獲天然免疫抗體後，疫情才會得以紓緩。

袁國勇推測，目前僅僅有0.1%的人免疫，不過相信每年會增加5%，直至70%人有抗體，病例個案數字才會變得很少。

責任編輯：伍樂

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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