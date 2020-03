【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎　譚德塞感謝「及時伸出援手」

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情爆發後,世界衛生組織(WHO)對新冠肺炎疫情趨勢的判斷引起爭議。中國日前向世衛組織捐贈2000萬美元(折合港幣逾1.55億元),支持對抗新冠肺炎疫情。世衛總幹事譚德塞迅即在推特(Twitter)致謝,盛讚中國在關鍵時刻克服自身困難,向其他發展中國家及時伸出援手。

人民日報報道 中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭會見世界衛生組織秘書長譚德塞,並捐款2000萬美元。世界衛生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)隨時在推特上向中國致謝。

中國大使:中方幫助提升應對疫情能力

報道指,陳旭於7日會見世界衛生組織總幹事譚德塞,通報中國政府決定向世界衛生組織捐款2000萬美元,支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作,幫助提升應對疫情的能力,加強公共衛生體系建設。

世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界(有片)

世衛警告新冠肺炎傳播力強 曝10大典型症狀 發燒仍排第一

據陳旭向譚德塞表示,中國願以實際行動參與疫情防控國際合作,支持世衛組織繼續發揮專業優勢和協調作用,特別是幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家有效應對疫情。

譚德塞也在推特上公開向中國致謝:

來自中國的好消息,他們要捐給世衛組織2000萬美元,協助全球對抗2019年冠狀病毒疾病疫情。我誠摯感謝代表習近平主席傳達這個好消息的陳旭大使,也誠摯感謝中國政府與人民。

Good news from the Government of China: they are contributing USD 20 million to WHO to bolster the global fight against COVID19. My sincere thanks to Ambassador Chen, who delivered the good news today on behalf of President Xi Jinping as well as the government & people of China.