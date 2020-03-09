油價暴跌 滬指半日大跌2.4%失守3000關

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，而油組（OPEC）與俄羅斯減產談判破裂，油價今早急瀉兩成，內地股市隨外圍下跌，滬指半日大跌2.4%，失守3000點關口。北向資金持續流出，目前淨流出逾100億元（人民幣，下同）。

北向資金早盤淨流出逾100億元

繼上周累計上漲5.35%後，滬指今日開盤後震盪走低，截至中午休市，滬指報2961.29點，跌2.41%；深證成指報11254.01點，跌2.84%。創業板指亦跌2.82，報2131.05點。

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兩市半日成交合計總額為6,649億元，較上一交易日放量。其中，滬市成交2,655億元，深市成交3,994元。北向資金早盤淨流出逾100億元。

盤面上多數下跌，領跌逾7%，計算機、半導體、汽車、新材料、國防軍工、電子等跌幅居前；通信設備、醫療器械等小幅上漲。

▲ 國際油價今早急瀉兩成，內地股市隨外圍下跌，滬指半日大跌2.4%。

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巨豐顧投表示，外圍暴跌，原油價格重挫20%，預計早盤A股出現低開，建議後市繼續以券商板塊為風向標，短線關注新基建板塊，中線則把握好5G、特斯拉產業鏈調整之後的進場機會。

A股面「倒春寒」調整壓力 中期不必過度恐慌

國盛策略認為，雖然海外震盪或延續，但主要矛盾仍在國內自身，短期內A股仍應聚焦在疫情防控及逆周期調節的持續加碼，作為全球「避險港」的A股不必過度恐慌。

興業證券首席策略分析師張憶東表示，短期來看，中國A股和港股仍面臨「倒春寒」的調整壓力，但是中期來看，中國資產具有避風港的效應，中國A股和港股有望走出獨立行情。

張憶東表示，基本面上，中國刺激政策的空間和執行力更有優勢。資金面上，中國股市正積極吸引長期資金，中期有望實現投融資雙向擴容的良性循環，從而有利於長牛。

責任編輯：蒯宇澄