【新冠肺炎】武漢小區「造假」 民政部：嚴重損害黨和政府形象

在新冠肺炎疫情中心湖北武漢，副總理孫春蘭上周到一個小區視察，卻遭遇樓上住戶大叫「假的，假的」，不滿物業管理公司假裝讓志願者送菜送肉，抗議其工作不到位。針對該小區「假的做法」，民政部今日回應稱，這嚴重損害了黨和政府的形象，應堅決糾正。

孫春蘭上周四（5日）到武漢市青山區翠園社區開元公館小區考察時，有居民從家裡窗戶向正在考察的中央指導組喊話，反映社區物業假裝讓志願者送菜送肉給業主，實際工作不到位的情況。據稱，武漢居民不能出門買菜，但社區配送的菜價太貴，根本不是官方宣傳的平價。

▲ 中央指導組於武漢社區視察。

孫春蘭立即要求省、市領導深入調查，不迴避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義，要堅持務實作風，實事求是、切實解決問題，提升群眾滿意度。

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針對小區「假的做法」，民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良今日表示，這嚴重傷害組織「肌體」、嚴重損害了黨和政府的形象，要不得，應堅決糾正。

中紀委網站刊文 志願者委屈

不過，昨日中紀委網站昨日刊文，該小區有送菜送肉的志願者對於有人喊「假的」，感到委屈，更反問「四棟有人說送菜是假的，昨天我們給四棟送菜時您在哪裡？」「從昨晚到現在，我們幾個志願者忙得飯都沒吃上，你們知道嗎？」

她稱，近日很多人在團購群裡替志願者抱不平，表示沒有人對志願者不滿。但她看得很開，「悶在屋裡這麼久了，居民有點怨氣很正常，不能埋怨他們。相反，大家都應該更好地去關心關愛他們」，又稱受點委屈也無所謂。

有網民認同志願者辛苦，亦有人認為，居民不是投訴沒送菜、說志願者不好，而是說菜貴，「別老是瞎帶節奏」。

責任編輯：伍樂

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