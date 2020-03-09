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【新冠肺炎】武漢市委書記不再要求感謝黨 改口稱人民是英雄

國情動向 13:51 2020/03/09

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武漢市委書記王忠林日前要求市民要「感恩總書記、感恩共產黨」被批後，他昨雖改口稱「武漢人民是英雄的人民」，並向民眾致謝，但仍強調防疫有成歸功於中共總書記習近平領導。

澎湃新聞報道，王忠林昨天視察無疫情社區時稱，社區41天沒有發生疫情，是全體居民共同努力的結果，「武漢是英雄的城市，武漢人民是英雄的人民」。

他表示，疫情發生以來，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全市上下團結一心、並肩作戰，眾志成城、抗擊疫情，廣大武漢市民克服諸多困難，識大體、顧大局，全力以赴支持配合疫情防控工作」。

他還說，正是在武漢市民的共同努力、共同堅守下，武漢疫情防控工作出現積極變化，「市委、市政府對大家的付出和貢獻表示衷心感謝」。王忠林並強調，創建無疫情社區「不要搞形式主義」，不能弄虛作假，不能為了創建而創建，必須要扎扎實實地做。

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國務院副總理孫春蘭5日視察武漢社區，遭遇居民高喊「假的」，舉報物資供給措施造假後，武漢市委機關報《長江日報》刊登王忠林下令要實施「感恩教育」的談話，要求市民與幹部「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」。這段發言引起輿論撻伐後，相關報道最終遭下架。

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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