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【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳　遭空少「鎖喉」（有片）

社會熱點 13:51 2020/03/09

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，為降低病毒輸出風險，多間航空公司加強消毒工作。據泰國傳媒報道，泰國航空上周五（6日）一架飛抵上海浦東的航班，機上一名中國女乘客疑因不滿消毒等候時間太久，竟故意對空姐狂咳嗽，沒過久就被空少鎖喉壓制，事後她更大喊：「我犯甚麼錯了！」

報道指出，事發TG664航班因飛機着陸後須進行消毒，而旅客在機上等候數個小時方可下機。但一名女乘客疑因不滿等候，遂呼喚一名空姐前來；未料，空姐來到乘客眼前後，後者竟對她瘋狂咳嗽，想藉此要求打開機艙門。

有其他乘客用手機拍下事件經過，並上傳至網絡；影片顯示，空姐找來一名空少支援，後者勒住女乘客的頭部，並將她壓制在座位上，現場還有其他同僚協助，女乘客更大聲叫喊，還說「我犯什麼錯了？」場面失控，另外一名空少則一直在重複說「請坐下，請坐下」（Stay Down Please）。

【新冠肺炎】即將復航？ 武漢機場：提前準備 時間國家決定

【上海迪士尼】新型肺炎疫情未除 上海迪士尼部分設施重開 遊客需全程戴口罩

泰航周日（8日）就事件在Facebook回應，指當日飛機抵達上海時，機場需對有高風險國家旅居史的乘客嚴格檢查；按照規定，工作人員未進行有關檢查前，均不允許開艙門讓旅客下機；而檢查程度取決於機上來自高風險國家的乘客人數，導致航班需等待約7個小時以上。此後，該名女乘客經工作人員解釋後回復鎮定，並同意繼續等待檢查。

【肺炎疫情】中國向世衛捐2000萬美元抗新冠肺炎 譚德塞感謝「及時伸出援手」

責任編輯：伍樂

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