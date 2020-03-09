【新冠肺炎】武漢重點醫院院長稱疫情來襲太痛苦 患者插管1個沒1個

在新冠肺炎疫情中心的武漢，金銀潭醫院作為傳染病專科醫院，是收治重症患者最多的醫院之一，院長張定宇憶述疫情來襲初期太痛苦，患者「插管1個沒1個」，指該院死亡率高，很多患者生前症狀未到危重，但病情快速進展至死亡，屍體解剖發現，肺臟已基本被病毒摧毀。

內地《健康報》報道，金銀潭醫院去年底收治了一批「奇怪的病人」，他們發燒、咳嗽、呼吸困難，但醫生找不到致病原因，而他們的肺部已經出現大片白區。

在專家得出病毒性肺炎的結論後，該院1月中旬已經收治100多名新冠肺炎患者，ICU病區無法滿足。隨住患者越收越多，很快佔據了金銀潭醫院的全部病房。之後醫護感染，副院長黃朝林也確診新冠肺炎。

非危重患者病情急轉直下死亡 解剖揭肺臟基本被摧毀

院長張定宇稱，春節後大量重症患者轉進金銀潭醫院，收治840多名新冠肺炎患者，讓他感到了空前的壓力，「剛開始的時候，（氣管插管）插一個沒一個，那種感覺太痛苦了」。

他稱，醫院收治患者的死亡率太高，很多患者死亡前的臨床表現只是重症，並沒有滑到危重症，原本希望保留患者的自主呼吸，通過高流量給氧、無創呼吸機使患者逐漸好轉；但病情突然急轉直下，沒能得到有創機械通氣等支持性治療就突然去世，想拉都拉不回來。

▲ 張定宇

「我們不知道這個疾病會怎麼發展，有人慢慢自癒了，也有人走著走著就沒了，氣管插管沒用，上ECMO也沒用。」張定宇稱。

據他稱，已完成的13宗死亡病例屍體解剖中，有12宗在金銀潭醫院完成。他表示，部分病例沒有氣管插管，生前症狀表現未到危重，但病情快速進展至死亡。而屍體解剖發現，患者的肺泡塌陷、肺泡結構被破壞，肺臟已基本被病毒摧毀，長期只有很少一部分肺單元在工作。

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據報，該院還收治數百名新冠肺炎重症患者，但目前的狀況比之前好很多，上月下旬已出現床等人的情況。

責任編輯：伍樂

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