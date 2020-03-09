【武漢肺炎】李文亮同事又一人染病去世！同院第4位醫生殉職

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情肆虐，重災區武漢再有醫生犧牲。據內媒報道，武漢市中心醫院眼科副主任醫師朱和平，因感染新冠肺炎去世。他與率先揭露武漢出現疫情後病逝的「吹哨人」李文亮都是該院眼科醫師。

同院專家評價：極其安靜的老實人

澎湃新聞報道，朱和平是退休被醫院返聘到眼科工作的。朱和平於2月中旬入院治療，9日上午搶救無效，不幸離世。武漢市中心醫院官網介紹，朱和平是眼科副主任醫師，擅長眼底病診斷治療，眼前後節激光治療。

據該院一位專家介紹，朱和平67歲左右，系返聘專家，一直在南京路眼科門診工作。她沉痛表示，朱和平是一個極其安靜的老實人：「安靜地給人看病，安靜地跟人談話，安靜地戴上老花鏡，安靜地交給患者處方。安靜地感染上病毒，安靜地在家隔離，安靜地因為病情加重來到急診，安靜地住進重症監護室，最後今天安靜地離開了人世。」

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疫情發生至今，武漢市中心醫院已有4位醫生染病去世，包括李文亮於2月7日凌晨因感染新冠肺炎不幸去世，甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶因感染新冠肺炎於3月1日不幸去世，眼科副主任梅仲明也因感染新冠肺炎於3月3日去世。

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責任編輯：蒯宇澄

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