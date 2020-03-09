【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米

新冠病毒傳播力較強，甚至出現人傳人個案，世衞曾建議盡量與他人保持至少1米距離。惟內地有研究指，一名確診者搭巴士傳染13人。研究指，新型冠狀病毒傳播能力強，在密閉冷氣車廂內傳播距離最遠達4.5米，建議市民乘搭公共交通時做好個人防護，同時保證公共交通工具內空氣流通，消毒車廂。

中華預防醫學會於5日公佈研究，個案發生在湖南省，一名確診者（病例A）搭巴士傳染13人。該患者於1月22日發病，1月29日確診，發病前第5天和第3天，曾與同事李某某（確診病例，1月16日發病）有聚餐和工作。

研究指，1月22日中午12時，沒戴口罩的病例A乘坐大巴，下午2時下車，傳染同車7人（病例B至病例H），此外，還有一名無症狀感染者（病例I）；當日下午3時40分，病例A在另一班車傳染2人（病例K和病例L）。

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病例A乘坐的大巴未被消毒，又再載客，1名乘客（病例J）乘搭該車後，於1月24日發病。據調查，病例J無其他特殊旅居史和接觸史。病例B、病例K之後分別有1名親屬發病，即病例M和病例N。

研究顯示，病例A於1月22日中午乘坐49座全封閉冷氣巴士，其中一層為行李艙，二層為客座艙，車長11.3米，車寬2.5米；司機座位在最靠前的次高層，除司機位外，共有48個座位，車輛出站時運載46人，沿途接了2名客人。

▲ 內地有研究指，一名確診者搭巴士傳染13人

病例A與病例E的座位距離不足半米，與最遠的被感染者（病例G）的距離約為4.5米。據調查，病例G和病例A分別從大巴車的前後門上下車，途中沒有近距離接觸，車上大部份人沒有戴口罩。

病例A乘坐的另一輛18座空調小巴，也沒有開車窗。車上共12人乘搭，僅1人佩戴口罩，車上被感染的2人都沒有戴口罩。病例A與最遠的被感染者（病例K）相隔4.5米。

病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米

研究指出，個案反映在密閉的冷氣車廂內，病毒傳播距離超越目前認知的飛沫傳播的1米距離，可達4.5米。專家解釋，在密封空間內，空氣的流動動力靠冷氣推動，可將帶有病毒的飛沫運送至較遠距離；也提示新冠病毒在密閉環境內有氣霧傳播的可能性。

責任編輯：游昊雲

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