【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點

新冠肺炎疫情蔓延全球，衝擊經濟。中金公司最新報告指出，國內和海外新冠疫情的影響疊加，在基準情形下，或拖累中國今年GDP增​​長約4個百分點，而悲觀情形下，負面影響可能上升至5-6個百分點。

報告指出，考慮到疫情同時衝擊供給和需求，逆周期調節應以財政政策為主，單純的貨幣寬鬆或伴隨著通脹上升、加重長期金融系統（隱性壞賬等）負擔的副作用。因此，較優的政策選擇包括增加顯性財政赤字，推動「短板」基建，並減稅、甚至退稅，以對沖企業現金流壓力。疫情也為中長期結構性改革提供契機，包括公積金制度改革、加快劃轉國資充實社保、及降低社保費率等。

中金報告指出，日前公布的數據顯示，中國1-2月出口按年下滑17%，認為這主要受疫情對國內生產的影響，及通過產業鏈對外需傳導。但近日疫情加速轉向海外，並擴散升級，全球經濟重鎮陸續採取隔離措施，外需面臨進一步減速。海外疫情有較大不確定性，因此就國內+海外疫情對增長影響作綜合評估。

國內疫情 或壓低中國增​​速約1-2個百分點

根據報告，國內疫情對經濟影響可能主要集中在首季度，拖累全年GDP增​​速1-2個百分點左右。疫情對首季生產、投資、消費、出口均產生「短而深」的負面衝擊，但由於防疫及時到位、組織復工較為高效，國內疫情對經濟影響主要集中在首季。另居民儲蓄率暫時下降、疫後有一定「回補」需求，且體驗式消費回升或遲過生產1-2個月，因此抗疫對部分消費的抑制，可能延至第二季。

但當前防疫主戰場轉向海外，尤其在以南韓、意大利、及伊朗為代表的亞洲、歐洲、及中東地區；而美國疫情的不確定性也與日俱增。同時，一些國家開始採取不同程度的隔離防控措施。

【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%

【新冠肺炎】疫情下經濟數據慘不忍睹 專家指改革提速才治本

基準情形下，主要經濟體短期內開展較有效的隔離防疫、美國經濟保持正增長，海外疫情或壓低今年全球增長約1個百分點，拖累中國全年GDP 1.5-2個百分點。

在此情形下，海外疫情有望5月初期間進入「平台期」，但復工過程或比中國更長，故對經濟影響可能在3-7月最為集中。目前新冠疫情較為嚴重的國家，加總佔全球GDP的5成以上（不含美國）、至少將7倍於SARS期間，其影響的幅度及時長也相應放大。

悲觀情形 影響或與08年金融危機相當

而悲觀情形下，防疫滯後令疫情「發酵期」延續到6月、美國經濟衰退，海外疫情或拖累今年全球增長2個百分點以上，壓低中國增長3-4個百分點。實體經濟面臨更大現金流壓力，並可能觸發金融資產價格大幅下調。金融條件收緊加劇總需求收縮、形成「負反饋」。疫情對增長影響雖源自實體，但體量或與08年金融危機相當，且延續時間也拉長至3-4個季度。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響