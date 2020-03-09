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國際油價暴跌 滬指低開低走收跌3%失守3000關

經濟脈搏 15:38 2020/03/09

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，而油組（OPEC）與俄羅斯減產談判破裂，油價今早急瀉兩成，重創環球資本市場，內地股市隨外圍下跌，滬指收市大跌3%，失守3000點關口，創指亦跌4.5%。兩市成交有所放量，但北向資金持續流出，全日淨流出近143億元（人民幣，下同）創新高。

分析師指，海外市場大幅調整，投資者避險情緒增加，給股市帶來一定衝擊。但國內肺炎疫情趨於好轉，復工復產也進展順利，且當局刺激經濟措施料繼續加碼，預計外圍市場對A股衝擊是短期的。

北向資金全日淨流出近143億元

繼上周累計上漲5.35%後，滬指今日開盤後震盪走低，截至收市，滬指報2943.29點，跌3.01%；深證成指報11108.55點，跌4.09%。創業板指亦跌4.55%，報2093.06點。

油價曾暴瀉三成　創1991年波斯灣戰爭以來最大跌幅

內地股市今日隨外圍下跌，滬指收市大跌3%，失守3000點關口。

兩市成交再破萬億元，合計總額為10,862億元，較上一交易日明顯放量。其中，滬市成交4,381億元，深市成交6,481元。北上資金截至收盤淨流出近143億元，創深港通開通以來新高。

盤面上多數下跌，計算機、半導體、電子製造、國防軍工、新材料、汽車等跌幅居前；機場航運、醫療器械等小幅上漲。石化板塊午後反彈，上海石化漲停，「兩桶油」中，中國石油（滬：601857）跌幅收窄，中國石化（滬：600028）升逾2%。

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海通證券首席策略分析師荀玉根分析指出，A股市場調整是因為受到了海外市場的影響，海外市場下跌與海外疫情蔓延有關，不過這種影響對A股而言是短暫的。他稱，全年來看，A股市場整體向上的趨勢沒有變。

A股面調整壓力 中期不必過度恐慌

國盛策略也認為，雖然海外震盪或延續，但主要矛盾仍在國內自身，短期內A股仍應聚焦在疫情防控及逆周期調節的持續加碼，作為全球「避險港」的A股不必過度恐慌。

興業證券首席策略分析師張憶東表示，短期來看，中國A股和港股仍面臨「倒春寒」的調整壓力，但是中期來看，中國資產具有避風港的效應，中國A股和港股有望走出獨立行情。

張憶東表示，基本面上，中國刺激政策的空間和執行力更有優勢。資金面上，中國股市正積極吸引長期資金，中期有望實現投融資雙向擴容的良性循環，從而有利於長牛。

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責任編輯：蒯宇澄

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