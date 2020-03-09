【新冠肺炎】鍾南山最新估計　全球新冠疫情至少延到6月

▲ 內地傳染病專家鍾南山9日表示，估計新冠肺炎疫情「至少延續到6月份」，中國的新冠病毒的防控重點，將來會從輸出轉為輸入。

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情暫時進入緩和期，但全球多國大爆發，全球確診感染人數已突破10萬人，各方都問「疫情到底何時能結束」？內地傳染病專家鍾南山9日表示，估計疫情「至少延續到6月份」，中國的新冠病毒的防控重點，將來會從輸出轉為輸入。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山此前曾表示，中國內地的新冠肺炎疫情將於4月底受控。針對全球疫情發展，他今天（9日）作出最新預測，指疫情預計至少延續到6月。

「廣東省國際交往特別多 要加強邊檢邊境檢測」

鍾南山稱，新冠病毒的防控重點將由輸出轉為輸入，而廣東省的國際交往特別多，所以要加強邊檢邊境檢測的措施；而且要制訂從國外疫區赴華的措施，做好必要的隔離。

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他又指，對疫情嚴重的國家，廣東省可能要對外援助，包括防護、試劑和治療技術。

值得注意是，鍾南山和其團隊日前在《胸部疾病雜誌》 （Journal of Thoracic Disease）發表預測文章，指出新冠肺炎疫情爆發之初，若管控措施晚5天實施，規模可能是現在3倍之大。

文章中預測4月底內地疫情得到控制，比西方期刊估計的5月底還要早，對國家力量相當有信心的他說，「我們想來比一比」。

另外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科近日舉辦網上論壇，鍾南山發表最新研究成果，指目前已研發一種新的檢測方法，名為恒溫擴增晶片，可對多患者同步檢測，分別新冠病毒和甲型、乙型流感，或其他現存病毒。

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責任編輯：伍樂

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