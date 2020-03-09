【新冠肺炎】復工風險？北京檢查站現人潮 民眾排隊等檢疫

新冠肺炎疫情未完全停息，內地多個城市陸續復工，都加強防疫措施。在北京，多個檢查站今日擠滿進京市民及車輛，排隊接受測體溫等檢疫，但這種人群聚集恐變成疫情風險。《環球時報》總編輯胡錫進建議，要制定快速通行辦法。

大多數北京企業開始有序復工，惟今日多個檢查站出現人潮，據悉京秦高速車輛過檢查站，需要約兩小時。有很多燕郊等地居住的網友表示，上個班進京太難了。

另有網上消息稱，北京通州白廟檢查站外，進京人龍車龍綿延數公里，車輛通過檢查站的時間更長達2至4小時。

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或需制定快速通行辦法

胡錫進表示，進京健康檢查是為了加強防疫，但檢查造成人群聚集所產生的風險，大概比它致力排除的風險還要高，認為這個問題需要立刻加以解決。

他稱，當前情況對常規檢查體系形成難以承受的壓力，緊急調整是應有題中之義。他指出，燕郊等「北三縣地區」在北京上班的人太多，將這些地區納入首都的防控體系，恐怕是解決問題的辦法之一。要制定每天需要往返於首都和北三縣地區人們的快速通行辦法，避免他們每過一次都要檢查一次。

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他又稱，要避免在「北三縣」進京入口的檢查流於形式主義，用疫情高峰時期應對少量人流的辦法，來面對上班的巨大人流，就會成為一種「相對的形式主義」。

責任編輯：伍樂

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