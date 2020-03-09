【新冠肺炎】美傳染病專家：病毒一旦侵入肺部 接近致命「臨界點」

▲ 美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）專家指出，對於大多數感染者來說，如果新冠病毒停留在鼻腔和咽喉，只會引起咳嗽，但當病毒侵入肺部，就開始進入危險狀態，接近致命性「臨界點」。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）已在中國奪去3119條性命，死亡率為3.86%。美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）專家指出，對於大多數感染者來說，如果新冠病毒停留在鼻腔和咽喉，只會引起咳嗽，但當病毒侵入肺部，就開始進入危險狀態，接近致命性「臨界點」。

病情從輕到重度 「非常非常地快」

分析新冠肺炎確診患者病情，世界衞生組織（WHO）報告指出，約14%（七分之一）患者出現呼吸困難和其他嚴重病症，6％的患者病情危重。這些患者通常患有呼吸等重要系統障礙，有時會發展為敗血性休克。

輕微至中等（包括有肺炎，及沒有出現肺炎的病例）：80％

嚴重（出現呼吸困難、呼吸速率 ≥ 30/分鐘）：13.8%

危重（呼吸衰竭、敗血性休克、多重器官衰竭）：6.1%

世衛組織助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）負責領導的一個中國工作組，分析了5.6萬病例數據發現，新冠肺炎確診患者從輕中度發展到重度的速度可能「非常非常地快」，大約10％至15％的輕中度患者會發展為重度患者，其中15％至20％的患者會發展為危重患者。風險最高的患者包括60歲及60歲以上的人群以及患有高血壓、糖尿病和心血管等疾病的患者。

新冠肺炎有幾致命？ 世衞分析80歲以上死亡率高達21.9%（附報告連結）

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▲ 世衛指出，新冠肺炎確診患者從輕中度發展到重度的速度可能「非常非常地快」，大約10％至15％的輕中度患者會發展為重度患者，其中15％至20％的患者會發展為危重患者。

馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）國家過敏和傳染病研究所（NIAID）病毒發病機理和進化科負責人Jeffery K. Taubenberger稱，臨床情況表明，新冠肺炎的模式與流感相似，Covid-19最有可能通過與被感染者咳嗽、打噴嚏或呼吸中排出的帶有病毒的飛沫接觸而傳播。

引發免疫反應 破壞健康組織

有研究西班牙流感情況的Taubenberger表示，感染通常從鼻子開始，一旦進入體內，冠狀病毒就會侵入排列並保護呼吸道的上皮細胞。如果病毒在上呼吸道中就得到遏制，通常會導致不太嚴重的疾病。但如果病毒沿呼吸管向呼吸樹和肺組織的周圍分支蔓延，則可能引發該疾病的更嚴重階段。這是由病毒直接造成的肺炎損害，以及人體對感染的免疫反應造成的繼發性損害。

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「一旦發生情況，人體會立即試圖修復肺部損傷。」但Taubenberger說，在某些更嚴重的冠狀病毒感染中，人體自癒的努力可能過於強大，不僅破壞了被病毒感染的細胞，而且還破壞了健康組織。氣管和支氣管的上皮受損會導致保護性粘液產生的細胞，以及將臟物和呼吸道分泌物清除出肺部的細小毛發或纖毛喪失。沒有能力將東西擋在下呼吸道之外，肺部因此容易受到侵襲性繼發細菌感染。