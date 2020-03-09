【新冠肺炎】世衛泰國代表諷刺譚德塞：世衛應到武漢開會　給世界信心（有片）

▲ 新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）對疫情趨勢的評估備受爭議，矛頭直指世衛總幹事譚德塞。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）對疫情趨勢的評估備受爭議，矛頭直指世衛總幹事譚德塞。世衛泰國代表蘇威日前在世衛會議中被曝曾諷刺譚德塞，建議世衛應到重疫區武漢舉行全球會議，並一併欣賞2000年歷史的黃鶴樓。

世界衛生組織2月6日舉行第146次執行委員會會議，推特賬號@YFC94373222上載視頻，曝光泰國代表的這番談話。

世衛組織曾建議 不要限制對中國的旅行

泰國代表蘇威（Suwit Wibulpolprasert）發言表示，世界衛生組織建議不要限制對中國的旅行，但這個建議已經被打破。許多國家都自行制訂了限制中國遊客的措施。

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但蘇威旋即又指，全球各國對新冠肺炎的旅行禁令，如今再沒人在乎了：

例如WHO總幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），他才剛去過北京，現在又來這裡開會，我們大家有被傳染的風險，尤其是主席你最危險，因為你一直坐在總幹事旁邊，我個人倒是很安全，因為過去這幾天總幹事都不跟我握手。

針對譚德塞曾說不用「大流行」一詞形容新冠病毒肺炎疫情，是不想引起恐懼。

此話一出，會場裡爆出笑聲，泰國代表前方的印度代表更是忍不住發笑。

泰國代表蘇威調侃說，大家必須找回全球的信心和團結，立刻停止恐慌，「我建議立刻召集世界衛生組織的成員和專家，到中國舉行全球性的會議，特別是到武漢，可以欣賞建造超過2000年的黃鶴樓」。

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蘇威接著表示，如果會議在北京舉行，就可以參觀長城和紫禁城，而且現在旅客不多又很便宜。

他最後表示，他已經獲得太太同意，願意捐出每年退休金的一半來贊助這場會議，而且他願意自費參加。

世衛被指對不同疫情 有雙重標準

蘇威在這番談話中，也曾認真而非調侃說，世衛處理新冠肺炎疫情的做法，與2009年處理H1N1新型流感相比完全相反，「我們絕對有雙重、甚至三重標準」。

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根據世界衛生組織網站的資訊，蘇威是一名公共衛生專家和政策建議者，曾在1977年到1985年間在泰國鄉間地區的醫院服務，也曾擔任過公共衛生部的副常務副部長和資深顧問。

蘇威目前是泰國多個醫療機構和基金會的負責人或是董事會成員，他經常代表泰國出席與公共衛生相關的國際論壇。

蘇威上述發言來自世衛執行委員會一個月前的會議影片，當時並未引發外界關注。近日由於網友在網路上瘋傳這段影片，蘇威的發言才引發熱議。

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責任編輯：伍樂

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