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【新冠肺炎】深圳立法禁狗肉　食品公司卻駁︰吃狗肉是文化自信

社會熱點 19:27 2020/03/09

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發後，中國當局為防止疫情擴散下令禁止捕食野味，深圳近期則計劃將相關立法擴及到禁食狗肉。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發後，中國當局為防止疫情擴散下令禁止捕食野味，深圳近期則計劃將相關立法擴及到禁食狗肉。但卻有江蘇的狗肉製品公司宣稱，食用狗肉是文化自信，禁食是否定中國傳統。

內地「第一財經」報道，沛縣樊噲狗肉製品有限公司昨天在微信公眾號上發文宣稱，「禁食狗肉的草案是為極端愛狗者單獨立法，沒有廣泛的民意基礎」；並指食用狗肉是「文化自信」的突出表現，「炒作貓貓狗狗，擬立法禁食狗肉，是對幾千年中國飲食文化的否定」。

立法禁食狗肉　否定幾千年中國飲食文化

這家公司並稱，在中國還從來沒有因為吃狗肉而發生過任何疫情；禁食狗肉破壞了食用犬產業鏈。「不能把不屬於野生動物範圍的家畜也納入其中，甚至無限擴大化」。

文章還說，國家食品安全法的法規中並沒有把狗列入禁食範圍，規範養殖、檢疫、食用狗肉全部符合食品安全法的要求，「某市自行其是另搞一套與國家政策規定牴觸，於國於民無益」。

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據報道，這家發文批評禁食狗肉的江蘇企業官網宣稱，自身是集狗肉加工、開發、科研、於一體的大型綜合性企業。創建於1994年，佔地30畝，總投資人民幣800萬元。基地現存欄食用狗及名犬1000多隻，年出產1萬多隻。

但官方企業註冊資料卻顯示，沛縣樊噲狗肉製品有限公司為「小微企業」，成立於2004年7月14日，註冊資本為50萬元，經營範圍為畜禽肉罐頭加工、銷售。

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截至發稿，這家公司的官方公眾號已刪除相關發文，原因不明。

深圳在2月25日公布「全面禁止食用野生動物條例草案徵求意見稿」，其中提及，人類長期以來有餵養貓狗等動物作為寵物的習慣，寵物與人類建立起比其他動物更為親近的關係，禁止食用寵物動物是人類文明的共識，寵物也應當列入禁止食用的範圍。

責任編輯：伍樂

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