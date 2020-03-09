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【新冠肺炎】研究：兒童潛伏期較成人長 非重症無需抗生素治療

社會熱點 19:41 2020/03/09

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新型冠狀病毒肺炎疫情持續，上海復旦大學附屬兒科醫院新發傳染病醫療組，近日在國際權威感染病雜誌網站中發表研究報告，指兒童新冠病毒發病平均潛伏期長於成人，但在非重症的情況下，無需使用抗病毒和經驗抗生素治療。

據了解，該兒科醫院在疫情期間，是上海市唯一兒童傳染病定點收治單位，承擔該市所有兒童新型冠狀病毒感染確診患者的救治工作。醫療組在《Clinical Infectious Diseases》雜誌上發表名為「兒童新型冠狀病毒感染的病例系列報道」的文章。

兒童發病平均潛伏期6.5天

教授曾玫介紹，基於兒科醫院詳細的第一手臨床數據和分析，發現在中國第一波新冠流行高峰期間，兒童新型冠狀病毒通常表現輕型或普通型；大多數發生在家庭暴露成人病例後，兒童發病平均潛伏期6.5天，比成人報道的5.4天長，也有個例孩子發病後7天父母繼發感染並發病，家庭內傳播的繼發癥狀感染平均涉及2.43人次；鼻咽/咽部排毒6-21天(平均12天)，糞便中RNA檢出率高，而且排毒長達2-4周。

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內地研究指，兒童新冠病毒發病平均潛伏期長於成人。（資料圖片）

目前沒有針對新冠肺炎的特效抗病毒藥物，因此兒科醫院對於非重症的兒童新冠患者的治療過程中，不用抗病毒藥物，給予對症處理，並且密切觀察病情變化，及時幹預。該研究中也總結，非重症病例無需抗病毒和經驗抗生素治療，推薦常規篩查流感，避免經驗過度使用達菲（磷酸奧司他韋）。

曾玫教授表示，該研究不僅包括了2020年2月3日前上海市確診的病例，還包括了海南省、安徽合肥和山東青島確診的兒童病例，具有地域代表性。

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責任編輯：伍樂

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