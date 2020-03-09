【新冠肺炎】世衛高層再讚中國：全世界欠了武漢人一份情（有片）

▲ 世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）近日接受中國中央電視台專訪時表示，武漢市民和防疫人員付出的努力，讓他相當動容，還稱「我覺得全世界真的欠了武漢人民的情」。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，世界衛生組織對新冠肺炎疫情趨勢的判斷，屢引發爭議。世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）近日接受中國中央電視台專訪時表示，武漢市民和防疫人員付出的努力，讓他相當動容，還稱「我覺得全世界真的欠了武漢人民的情」。

艾爾沃德2月下旬曾率團在廣州、武漢等地進行為期9天的考察，期間在武漢度過了36個小時。事後，艾爾沃德多次讚許中國採取的防疫措施，並對相關防疫機構、人員表達欽佩之情。他在央視訪問中再說，疫情給武漢市和武漢市民造成的傷痛「令人心碎」，但他們帶給我的更多是一種鼓舞。

中國醫護展現巨大責任感

艾爾沃德憶述，當時為了盡可能了解武漢的情況，專家團在武漢接觸了很多第一線的防疫人員，除了體育館改造的方艙醫院，還採訪了負責治療的醫生、在發燒門診忙進忙出的護士，但不管我和誰交談，無論翻譯人員、車站工作人員，他們都傳達給我同一個訊息，那就是「抗擊疫情是我們的職責，必須要做的」。

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艾爾沃德說，他這幾周以來每晚都只睡2、3小時，但中國的同事們比他辛苦得多，「在中國考察的時候，每次坐飛機、火車、小巴士或汽車上，想找中國同事問點兒事，回頭一看，卻發現很多人在瞇著眼睛休息，他們實在太累了，工作的強度大、時間長，所以他們要把握任何能補眠的機會」。

艾爾沃德表示，「我親眼見證他們身上展現出來的一種巨大責任感，要保護自己的家庭、社區，甚至是讓全世界遠離疾病的侵害，這讓人動容」。

宅在家的民眾 也是疫情中的英雄

艾爾沃德也讚揚為了防疫而閉門不出的普通市民，「我對武漢人民和整個中國社會產生了深深的敬佩之情，那些連續幾個禮拜把自己宅在家裡的人，也是這次疫情中的英雄，我也見到了幾位這樣的普通人，他們說待在家裡是分內之事，我覺得這樣的想法對防疫起到了重要的影響」。

艾爾沃德認為，「我覺得全世界真的欠了武漢人民的情，我想讓武漢人民知道，世界知道你們所做的貢獻，我們正在跟世界分享你們的故事，你們正在做的事情非常重要，雖然現在我離開了中國，但我有一部份的心留在了那裡。現在的武漢，讓人難以不對它產生感情」。

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責任編輯：伍樂

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