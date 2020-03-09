【南韓疫情】中國訪韓遊客銳減日均不足600人 出口500萬口罩體現鄰里情

南韓新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情雖有緩和迹象，但仍新增96宗確診病例，累計7,478宗，為中國以外疫情最嚴重地區。韓聯社引述南韓外交消息人士透露，新冠疫情擴散導致中韓往來人數大減，目前日均訪韓中國公民人數減少至1千人次左右，申請赴韓簽證數量也大幅減少。

該人士表示，以3月6日為準，日均訪韓中國人減少至1千人次左右，若排除長期居留者，遊客只有500至600人。

【南韓疫情分佈圖】確診新增近100宗 日韓封關變外交風波

【南韓疫情】山東強制隔離南韓入境旅客 韓外長：防疫過當

周子瑜向南韓捐32萬抗新冠肺炎 遭大陸網民罵台獨後 事態神逆轉

另一名消息人士稱，日均赴韓簽證申請數量比往年減少90%左右，僅為300至400宗。另外，南韓人申請赴華簽證方面，雖然中國政府沒有正式停止對南韓公民發放簽證或加大簽證審查力度，但在疫情持續擴散的情況下，中國駐韓外交機構紛紛採取輪班制和消毒防疫措施，導致相關業務處理速度較慢。

至於南韓公民在華隔離現狀，該人士說，約有1,149名南韓公民正在中國接受隔離。中方的基本方針是讓這些人員接受居家隔離觀察，但也有部分地方政府將在華住處不明的人員安置在定點隔離設施。

【韓國疫情】新天地教會滲入中國？內地據報有2萬多教徒 官方全面追查

南韓疫情爆發籲別排斥中國留學生 首爾市長：反感之心是另一要克服的病毒

另一方面，南韓在疫情下同樣面對口罩短缺問題，中國駐南韓大使館發言人今日（9日）表示，為支援南韓抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情，幫助韓方解決口罩供給問題，中方將於明天（10日）起向南韓出口口罩，首批500萬個，包括普通醫用口罩和N95口罩，今後還將繼續向南韓出口口罩。

中國駐南韓大使館：體現中韓鄰里情、朋友義

發言人表示，這是中方克服自身困難作出的決定，體現了中韓守望相助、同舟共濟的鄰里情、朋友義。中方願同韓方，加強物資互助，分享資訊經驗，開展聯防聯控合作，爭取早日共同戰勝疫情。

【新冠肺炎】北韓自稱「冠狀病毒無污染國」 此前曾傳槍決違隔離令官員

【新冠肺炎】疫情「迫降」吉林停工半隔離 北韓工人恐重演集體脫北

此前，中國政府決定向南韓援助110萬個口罩和1萬套醫用防護服。南韓外交部當天表示，正與中方協商接收防疫物資援助，物資將通過大韓紅十字會交付急需防疫物資的單位。外交部還表示，韓中兩國有望通過互相援助共同克服全球公共衛生危機，借此加強官方和民間的合作。

而在中國疫情爆發後，南韓政府曾在1月30日向中方提供價值達500萬美元的防疫物資，以幫助中國抗擊疫情的擴散。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響