【新冠肺炎】中國2月CPI按年升幅略放緩至5.2% PPI降0.4%

國家統計局公布，中國2月居民消費價格指數(CPI)按年上升5.2%，較上月的5.4%回落0.2個百分點；2月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年降0.4%，差過預估的下降0.3%，前值升0.1%。

統計局：CPI繼續上漲但漲幅有所回落

國家統計局指，2月份，突如其來的新冠肺炎疫情對價格走勢形成了較為複雜的衝擊，但隨著一系列復工復產、保供穩價等政策措施的實施，價格運行總體平穩，呈現出有漲有降的結構性變化態勢，CPI繼續上漲但漲幅有所回落，其中食品價格上漲較多；PPI穩中略有下降。

統計局指，2月食品價格按月上漲4.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.98個百分點；按年上漲21.9%，漲幅擴大1.3個百分點，影響CPI上漲約4.45個百分點。

食品中，鮮活食品價格持續處於高位。薯類價格按月上漲16.0%，漲幅擴大8.3個百分點；豬肉價格按月上漲9.3%，漲幅擴大0.8個百分點；鮮菜、鮮果和水產品價格按月分別上漲9.5%、4.8%和3.0%，漲幅分別回落5.8、0.7和1.5個百分點。 2月份，雞蛋供應充足，價格按月下降6.9%，降幅比上月擴大3.2個百分點。