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【新冠肺炎】原財經委副主任：寧棄些經濟增速 不應有問題就積極放水

經濟脈搏 11:17 2020/03/10

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外界呼籲政策放水聲不斷，曾擔任過全國人大財經委副主任的賀鏗認為，應對疫情發展有合理科學預期，短期疫情不影響中國經濟長期基本面，政策仍應以穩字當頭，寧可放棄一點經濟增速也要高度防範金融風險，不應有一點問題就財政積極、貨幣放水。

他表示，兩三個月的肺疫不可能動搖中國經濟基本面。在政策思路上，即使是放棄一點增長速度，也不可輕言改變既定巨集觀政策，例如不忘記三大攻堅任務，守住不發生金融風險㡳線；不輕易加經濟杠桿，堅持房住不炒，不應用房地產業刺激經濟增長；堅持供給側結構性改革不放鬆，尤其企業轉型；始終把保民生就業放在首位。

前全國人大財經委副主任賀鏗認為寧棄些經濟增速，也不應有問題就積極放水

而從當前疫情看有趨於穩定跡象，突然再大面積惡化的可能性比較小。在此情況下尚無需考慮更改去年12月份經濟工作會議和即將召開兩會政府工作報告的主旨精神，應該堅持穩字當頭，穩中求進思想不動搖。

他強調，防控辦法要適時調整和改進，方法要接地氣，要適應正常生產和生活。不能把肺疫宣傳得那麼恐怖，讓人談虎色變。同時要對疫情要有科學合理的預期，不能總是拐點沒有出現，還有高峰。當前要著重做好三件事，一是掃除復工的各種障礙，爭取盡快復工；二是研究提出復工後防控辦法，防止感染；三是解決復工困難企業的具體困難。

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針對民企困難突出，他建議對民企要鬆綁，政策要一以貫之地真心支持民企發展；對企業要減壓，繼續減稅降費；修改和完善勞動合同法，處理好勞資矛盾；針對當前復工中的具體情況，及時解決具體問題和困難。如招工、貸款、原材料供應困難等。

提高赤字率到逾3%不可取

對於有建議稱中國應採取擴張性財政、貨幣政策，刺激有效需求，甚至發行特別國債以及提高赤字率，不應受限於3%的警戒線等，賀鏗認為不可取。他主張實行「積極的財政保守主」，考慮「長期的預算赤字削減計」，同時實行「相機抉擇的貨幣政策」，「有一點問題就財政積極、貨幣放水，實踐證明，不能解決問題。」

責任編輯：游昊雲

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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