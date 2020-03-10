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【習近平赴武漢】習近平首抵武漢考察疫情　預計考察火神山等醫院

社會熱點 11:20 2020/03/10

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央視報道，中共總書記習近平今早乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作

央視報道，中共總書記習近平今早乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安乾警、基層幹部、下層幹部、志願者和患者群眾、社區居民。分析指出，這或反映内地新冠肺炎疫情開始緩和。

有媒體引述北京消息人士稱，習近平料將抵達最先收治患者的金銀潭醫院考察，包括武漢版「小湯山」的火神山醫院、雷神山醫院也是行程之一。此外，習近平也將進入社區慰問武漢當地居民。知情者表示，中國科學院武漢病毒研究所以及百步亭社區也是計劃行程，但為防止意外狀况，官方將選擇安排如警察社區或公務員社區。

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中共總書記習近平今早抵武漢市，考察疫情防控工作

值得注意，習近平1月28日在北京會見世衛總幹事譚德塞時稱，「這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署」，但他僅於上月10日和本月2日，分別在北京的社區和科研機構考察，其餘與防疫工作相關的公開行程均不屬第一線，因此是次在第一綫考察，或反映内地新冠肺炎疫情開始緩和。

相比之下，擔任中央領導小組組長的國務院總理李克強，1月27日「受習近平委託」到武漢考察指導防疫工作；擔任中央指導組組長的副總理孫春蘭，自1月22日起長駐武漢。

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