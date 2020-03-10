【新冠肺炎】需求疲弱 CPI料高位回落 PPI通縮壓力加深

國家統計局今日公布，2月居民消費價格指數(CPI)按年上漲5.2%，和路透調查預估中值一致，漲幅較上月創下的逾八年新高5.4%略回落。其中，食品價格按年上漲21.9%，非食品價格上漲0.9%。

疫情下 2月食品價格按年上漲兩成

前兩個月累計食品價格按年上漲21.3%，漲幅比去年同期擴大20個百分點。統計局解讀稱，食品價格上漲較多，主要是受部分地區物流不暢、部分企業和市場延期開工開市、以及有居民囤購等多因素影響。不過，2月扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1%，前兩個月累計按年上漲1.3%。

數據並顯示，2月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降0.4%，降幅大於路透調查預估中值-0.3%。

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國家統計局城市司司長趙茂宏指，2月受季節和疫情因素影響，一些工業企業停工停產，需求減弱。據測算，在PPI 2月0.4%的按年降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.1個百分點，新漲價影響約為-0.5個百分點。石油相關行業價格按年降幅在0.4%-10.7%之間，合計影響PPI下降約0.44個百分點，是PPI由漲轉降的主要原因。

2月詳細數據：

CPI按年上漲5.2%（路透調查中值為上漲5.2%） CPI中食品價格按年上漲21.9%，非食品價格按年上漲0.9% PPI按年下降0.4%（路透調查中值為下降0.3%） CPI按月上漲0.8%（路透調查中值為上漲0.8%），PPI按月下降0.5%

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指，CPI漲幅還是比較高，主要原因就是食品價格漲幅較大。剔除食品和能源之外的核心CPI漲幅是在收窄的，表明需求可能還是比較偏弱，也是受到疫情對需求的影響。

受終端需求影響，再加上工業企業復工比往年是要延後，影響到工業產品，特別是PPI的漲幅回落，近期國內PPI可能再次進入下行通道，未來隨著國內疫情得到有效控制，基建投資等穩增長力度加大，或將帶動工業生產回暖、PPI逐漸回升。

中金料二季度PPI逐步跌至-4%到-5%

中金公司固定收益團隊指，2月CPI比預期略高，PPI基本符合預期。隨著油價下跌帶動工業品回落，以及後期比較抗跌的工業品（如鋼鐵）可能會補跌，PPI未來幾個月的按年跌幅會加深，3月份PPI可能按年跌至-2%或者更低，二季度可能逐步跌至-4%到-5%水平。

中金又指，非食品CPI也會逐步下降，而食品CPI的按年開始緩慢回落，未來幾個月CPI也將高位回落，到年中， CPI可能回落到2%附近水平，下半年尤其是四季度，在高基數基礎上，CPI可能按年接近0%，甚至不能完全排除負值可能。

總體來看，全年而言，物價水平逐步回落，甚至轉入通縮壓力。近期全球債券利率快速回落有不少情緒的因素，而中期來看，支撐利率水平下行以及保持低位的是經濟基本面和通脹情況。

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中原銀行首席經濟學家王軍認為，在需求如此萎縮和翹尾因素大幅回落的同時，CPI數據居然還能有這樣高的漲幅，只能說明，短期來看疫情對於供給端的衝擊顯然超過了需求端，這也再次說明，疫情對於經濟的影響主要還是階段性和結構性的衝擊。

此外，他認為，物價走勢也制約了短期內貨幣政策跟隨美聯儲大幅寬鬆的可能性，存款基準利率下調將釋放過於強烈的總量擴張信號，有可能為未來的經濟運行帶來困擾，有可能影響穩定物價和資產價格的努力，影響前期控制經濟主體槓桿率的努力，並不是當前最為迫切和最為合適的政策工具。

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王軍表示，隨復工復產的加快和供應的逐漸恢復，物價仍會回落，需求端的疲軟才是真正的大問題，無論是消費物價還是工業品價格，通縮是主基調，是真困擾。

責任編輯：蒯宇澄