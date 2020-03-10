【新冠肺炎】譚德塞堅稱疫情未至於全球大流行 再舉中國經驗證明可控制

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延多國，全球確診感染人數已突破10萬，其中中國以外確診病例達超過2.8萬例。不過，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）認為，目前疫情仍未達到全球大流行，僅看全球國家及病例總數不能說明全部情況，因為目前全球病例高達93％集中在數個國家。他還指出，只要果斷採取早期行動，可以減緩病毒傳播速度並預防感染。

疫情仍未達全球大流行 但這個威脅非常真實

譚德塞9日在記者會上表示，上周末有100個國家及地區合計10萬個新冠肺炎確診病例，對受影響人數及國家如此多，以及速度快令人感到不安。但他又表示，目前病毒疫情仍未達到全球大流行（pandemic）， 僅認為病毒已前往許多國家，全球大流行的威脅變得「非常真實」（very real）。但認為僅看全球國家及病例總數不能說明全部情況，因為目前為止全球病例高達93％集中在數個國家，包括中國、南韓、意大利和伊朗。

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他表示雖然距離全球大流行更近，但強調這將是歷史上第一個可以控制的全球大流行。只要果斷採取早期行動，可以減緩病毒傳播速度並預防感染。且被感染的人中，大多數將康復。他還舉例稱，在中國約8萬個病例中，逾70％康復並已出院。

德國警告疫情還會惡化 美國防部已制定計劃應對

據中央社報道，譚德塞迄今仍未宣布疫情已成為全球大流行，可能是擔心大家會以為疫情無法控制。他2月底曾表示，草率地使用全球大流行一詞，只會帶來嚴重的風險，並可能發出錯誤的訊號，讓大家認為已經無法控制病毒，但這與事實不符。3月5日他重申，除非確信疫情無法控制，否則為什麼要稱呼全球大流行？

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雖然譚德塞認為疫情嚴重程度還不至於全球大流行，但德國衛生部長4日已表示，疫情已經演變成「全球大流行」，他更警告情況還會惡化。美媒還引述美國國防部參謀首長聯席會議每日情報摘要指出，新冠肺炎可能在未來30天內成為全球大流行，美國國防部已制定應變計劃因應。

責任編輯：尹航

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