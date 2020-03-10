【新冠肺炎】習近平疫情爆發百日後考察武漢　釋3大政治訊號

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發逾100天後，中共總書記習近平抵達疫情最嚴重的武漢視察。觀察人士指，習近平此行釋放3大政治訊號：一是疫情已暫告緩和，二給與復工信心和鼓勵，三是安撫為控疫情承受封城的民眾。

【新冠肺炎】習近平首抵武漢考察疫情

根據中央電視台報道，中共總書記習近平今早乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下層幹部、志願者和患者群眾、社區居民。

新冠肺炎據指去年12月爆發，武漢1月底「封城」嚴控疫情。外界此前已預期，習近平很可能在疫情出現大約100天赴武漢考察，習今天的行程引證這一推斷。

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觀察人士分析，習近平此行釋放三大重要政治訊號：

其一：控疫情取得階段成果，暫進入緩和期

武漢是全國疫情最嚴重的區域。習近平考察武漢，因此被視為內地疫情是否階段性、實質地好轉的一個重要觀察窗口。

事實上，國家衛生健康委員會官網通報的最新數據反映，內地昨天（9日）僅新增新冠肺炎確診病例19例，扣除湖北省與境外輸入這兩個來源，內地其他地區已經連續3天新增確診掛零。

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分析指，習近平此刻到武漢，就頗有宣告此前控疫情措施取得成效，疫情暫受控、甚至疫情有暫趨緩和之勢。

其二：給與企業復工信心和鼓勵

儘管內地疫情數字暫趨緩和，但內地部份企業復工仍如履薄冰，憂慮新冠肺炎會隨復工再度擴散。日前有數據就指，北京高新技業的復工率只有四至八成左右，中小企復工率較低。

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觀察者指，習近平親赴疫情最嚴重的武漢視察，可釋出疫情暫受控、企業可放心復工的訊號。事實上有專家指，內地復工率至本月底有需要提高至90％以上，以減少中國經濟受損程度、護航就業狀況。

其三：安撫受封城影響的湖北民眾

客觀現實是，武漢封城、湖北封城有助切斷新冠肺炎傳播鏈，對全國抗疫有貢獻，但卻嚴重影響當地居民生活、甚至威脅他們的安全。這已引起湖北部份民眾不滿，作為中央指導組組長的孫春蘭，上周四（5日）在武漢社區視察時就罕有遇到「抗議」。

政治觀察者指，這種不滿情緒不利「後疫情」階段社會穩定，習此時到訪武漢，便頗有安撫當地民眾的意味。

至於習近平此行能否達到預期目標，有待進一步觀察。

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責任編輯：伍樂

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