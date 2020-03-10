【新冠肺炎】上海允一般行業復工備案即可 不必審批

隨著新冠肺炎疫情趨緩，上海官方近日允許一般行業復工只需備案，不需再經審批。另外，上海國企也減免中小企業共人民幣12億元的租金。

上海市政府昨舉行疫情防控記者會，上海市經濟信息化委副主任張建明在會中表示，隨著疫情防控形勢好轉，上海5日發布新版企業復工指南，加快推動復工，並實施行業分類管理。

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▲ 隨著新冠肺炎疫情趨緩，上海官方近日允許一般行業復工只需備案，不需再經審批

張建明指出，目前將行業分為：一般行業、需備案確認行業，和不宜復工行業三種。一般行業指的是大多數行業，包括之前實施審批管理的建築工地，現在改為備案即可復工。

需備案行業為：博物館、網咖、科普基地、健身房、美容和電影院等行業；不宜復工行業則是旅遊相關行業、劇場和教育培訓活動等。張建明指出，需備案確認和不宜復工行業，主要是場所密閉、有集聚性風險的極少數行業，疫情防控形勢若有好轉，也會進一步開放。

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上海市地方金融監管局副局長李軍則指出，截至3日，在滬銀行已投放共人民幣357億元的疫情防控貸款，支持3049家企業。他也強調，對於受疫情影響較大的企業，和發展前景暫時受困的中小微企業，上海金融機構不盲目抽貸、斷貸、壓貸。

上海國企共受理1.4萬戶中小企業的減免租金申請

在減免租金部分，上海市國資委副主任袁泉說，截至8日，上海國企共受理1.4萬戶中小企業的減免申請，租金約人民幣12億元。近期會透過各種管道讓所有租戶知道租金減免政策，和中小企業一起共渡難關。

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責任編輯：游昊雲

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