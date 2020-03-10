【習近平赴武漢】習近平考察火神山醫院 武漢14家方艙醫院全休艙

新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵武漢版「小湯山」的火神山醫院，看望慰問患者和醫務工作者。此外，專收輕症病患的14家武漢方艙醫院今全休艙。自2月5日開艙啟用迄今35天，總共收治1.2萬餘名病患，均已出院或轉院，其中首批建設及收治新冠肺炎輕症患者的武昌方艙醫院，成武漢最後一家休艙的方艙醫院。

習近平今早一下飛機就專程前往火神山醫院，了解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況，親切看望正在接受治療的患者，關心慰問日夜奮戰在抗擊疫情第一線的醫務工作者，勉勵大家堅定信心，戰勝疫情。

【新冠肺炎】習近平首抵武漢考察疫情 預計考察火神山等醫院

【習近平赴武漢】習近平疫情爆發百日後考察武漢 釋3大政治訊號

火神山醫院參考北京小湯山非典醫院模式建立，不設門診，專門收治受新冠病毒感染病患，1月23日由武漢政府宣布興建，於1月25日動工，2月2日完工並交付解放軍聯勤保障部隊。2月4日9時30分起，正式接收首批新冠肺炎確診患者，解放軍則抽組1400名醫護人員，承擔醫療任務。

另有消息指，習近平或將到當地東湖庭園小區視察。網傳照片顯示，該小區住戶收到緊急通知，武漢市各區分局上午安排警察入戶，對9樓以上進行安全排查，會在住戶家中待1小時左右，呼籲住戶積極配合警察工作。

▲ 中共總書記習近平此前在北京視察疫情

【新冠肺炎】上海允一般行業復工備案即可 不必審批

【新冠肺炎】原財經委副主任：寧棄些經濟增速 不應有問題就積極放水

另一方面，專收輕症病患的14家武漢方艙醫院今全休艙。9日晚間，在武漢洪山體育館的武昌方艙醫院，還留在院內的49名患者，均已達到出院標準，正在收拾個人物品準備今出院，院內醫護人員則對醫療設備、艙內外環境進行消毒殺菌。

武漢第一家啟用的江漢方艙醫院昨也宣布休艙，並創下「開放床位最多、累計收治人數最多、累計出院人數最多」的紀錄，累計收治1848人、轉出521人、出院1327人。據統計，自2月5日開艙迄今，武漢14家方艙醫院1.3萬張床位，總共收治輕症患者1.2萬多人；武漢平均每4名患者就有一人入住方艙醫院。

專家稱方艙醫院解決收治主要矛盾

中國醫學科學院院長王辰表示，方艙醫院用最快的速度、最小的社會成本，達到迅速大幅度擴大收治容量的目的，雖非至善之法，但確是解決收治主要矛盾的現實之策。新華社報道，方艙醫院醫護人員仍將在駐地待命，隨時接受調度，救援物資和設備原地封存。

【新冠肺炎】中國2月CPI按年升幅略放緩至5.2% PPI降0.4%

【新冠肺炎】世衛高層再讚中國：全世界欠了武漢人一份情

【新冠肺炎】鍾南山最新估計 全球新冠疫情至少延到6月

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響