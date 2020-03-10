【新冠肺炎】武漢中心醫院230醫務感染4人死 內媒揭傷亡慘重四大原因

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情肆虐，武漢市中心醫院有超過230人確診，其中4人犧牲，包括率先揭露武漢出現疫情、被稱為「吹哨人」的眼科醫生李文亮，內媒財新網披露，該院醫護傷亡慘重的原因，其中包括當局隱瞞疫情導致醫護警惕性不足。

院長強令醫生不得傳遞疫情信息

財新網報道指，擁有4000多名職工的武漢市中心醫院，已經有超過230人確診感染新冠肺炎，4位醫生去世，醫務人員感染比例和死亡人數均列武漢各醫院之首。目前，該院至少還有心胸外科一位副主任醫師、泌尿科一名副主任醫師也因感染新冠肺炎住院，該院一位護士長說：「他們都上了ECMO，情況比較危重」。

【新冠肺炎】美傳染病專家：病毒一旦侵入肺部 接近致命「臨界點」

【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米

該院多位醫生分析，可能的原因一是中心醫院是距離初期主要疫源地華南海鮮市場最近的幾所醫院之一，早期接診的病人本就在所有醫院中是最多的； 其次，新冠病毒第一代毒性可能更高，李文亮、梅仲明等醫生可能是被同一名病人傳染的； 第三，1月初開始發熱症狀的病人越積越多，當時唯一的傳染病醫院金銀潭醫院又僅接受有海鮮市場接觸史的病人，大量病人沒有出口沒有床位，轉到其它科室治療住院，從而導致不少沒有傳染病處置經驗、對疫情缺乏信息的其他科室醫護人員「中招」； 另外，該院主要負責人都不是醫生出身，院長長期從事辦公室工作，書記是市衛健委原人事處長，對醫學尤其是傳染病了解不夠，對疫情不僅不重視，更強令各科室和醫生不得傳遞疫情信息，導致醫生警惕性不足等等。

【新冠肺炎】李文亮同事又一人染病去世！同院第4位醫生殉職

【新冠肺炎】湖北逾3000醫護染疫 4成在醫院中招

【新冠肺炎】武漢重點醫院院長稱疫情來襲太痛苦 患者插管1個沒1個

此外，該院一位科室主任稱，這麼多醫務人員感染，與該院從一開始就身處疫情的最前線有關，也與1月20日之前所謂「外緊內松」導致大量的院內感染有關。

相關部門人不傳人、可防可控的錯誤信息，讓數以百計的醫生護士在對疫情並不知曉的情況下全力投入救治，甚至在病倒後也無法上報給這些相關部門知道。他們的犧牲不能及時給同事和公眾以警惕，這是最慘痛的損失和教訓。

從財新獲得一份來自武漢中心醫院的內部材料《新型冠狀病毒疫情處置情況說明》（下稱《疫情處置說明》）顯示，2019年12月29日下午，武漢中心醫院後湖院區急診科接診了4例來自華南海鮮市場的病人，CT、查血檢查均是病毒性肺炎表現。當日16時，該院呼吸內科專家到急診科會診後，發現呼吸內科也有幾例來自華南海鮮市場的病例，病例增至7例。

湖北省「兩會」期間 院方不能上報病例

中心醫院公衛科向江漢區疾控中心傳防科科長王文勇和武漢市疾控中心應急辦主任金小毛報告了這些病例。當晚20時左右，區疾控中心和市應急辦抵達中心醫院後湖院區，對7例病人進行了流調和採樣，並連夜送至市疾控中心檢測。

【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本

【武漢肺炎】武漢醫生間接證實地方曾「隱瞞」疫情 直言心寒

在完成7個病例的流調和採樣後，1月8日至10日，中心醫院公衛科陸續上報了14張不明原因肺炎報告卡（1月8日9例，1月9日4例，1月10日1例），其中1月9日晚，區疾控中心對當日上報的4個病例進行了流調和採樣。

不過，1月11日，湖北省「兩會」開幕。上報程序發生改變。1月12日中午，湖北省衛健委執法監督處一位徐姓處長帶隊到市中心醫院後湖院區督導發熱門診相關工作，徐處長作出指示：傳染病報告卡報告需慎重，需要省市聯合確定後才能報卡——也就是說比之前又平添了市、省兩級會診。

此後，區疾控中心一直沒有去醫院採樣，因此新增病例遲遲無法上報。一直到1月16日，也就是湖北省「兩會」閉幕前一天下午，武漢市疾控中心終於派出兩名工作人員到武漢市中心醫院進行採樣，而此時，中心醫院的不明原因肺炎疑似病例已增至48例。

報道指，事實上，來自衛健委對新冠肺炎病例上報的行政干預，尤其是1月12日至17日期間設置的讓醫院無法上報的障礙，並不只針對一個武漢市中心醫院，武漢市多家醫院都有同樣的遭遇。

醫生感嘆：1月中旬時所有人都在捂蓋子

「1月中旬的時候所有人都在捂蓋子，從省里到市里到院里，省里不讓市里報，市里不讓院里報，院里不讓科里報，就這麼一層層捂下來了，導致黃金防控期一再錯過。」武漢市中心醫院一名醫生感嘆。

另一位醫生回憶，大概一直到1月底，醫院才通知醫生，讓大家有一個報一個，自己做診斷後，在電腦上自己就能填。 「但一切都晚了。」

而就在此期間，不僅來門診看病的發熱病人越來越多，武漢市中心醫院也開始有醫務人員出現發熱等症狀。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響