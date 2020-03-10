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【新冠肺炎】抗疫神器風靡 你買過嗎？專家指有些甚至對人體有害

社會熱點 13:58 2020/03/10

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情兇猛，不少商家適時推出眾多據稱可防疫的「高科技」產品：來自日本的可殺菌防病毒的消毒卡、殺菌效率是酒精的60,000倍的三價銀離子消毒噴霧、隨身空氣淨化器……你又見過、買過嗎？不過，專家表示，這些產品打著高科技的旗號，有的是騙人，有的具有一定科學性，但實際效果非常有限，有的甚至會對人體產生不良影響。

日本產消毒卡 掛在脖子上就可隔離病毒？

近日，一種聲稱佩戴在身上就可殺菌防病毒的消毒卡十分流行。經查證淘寶，多間售賣該款產品的店鋪月銷量甚至超過一千件。買過的人評價稱，「剛拆封的時候沒什麼感覺，稍微過一會兒就感覺吸入的空氣明顯清新了。在這特殊的日子裡，我每次出門必帶。」

該款消毒卡據稱掛在脖子上或裝在口袋裡即可防病毒。（圖片來源：淘寶店鋪）

這種消毒卡又叫「殺菌卡」「防護卡」，有多種牌子，價格不超過100元人民幣，大多是卡片狀，號稱佩戴在胸前或裝在口袋內，可持續散發二氧化氯（Chlorine dioxide），隨時隨地淨化使用者周圍半徑50釐米內的空氣，隔離細菌、病毒、霧霾、煙味、花粉等，一張卡片有效期30天。

一間店鋪對該款產品的介紹中還提到，二氧化氯被世界衛生組織認證為安全等級，現在大人陸續復工，學生們也快開學，購買此產品可「多一份保護，多一份健康」。

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不過，據內地官媒新華社引述山西大學環境科學研究所所長董川說，二氧化氯是一種氧化消毒成分，可以殺菌消毒，但前提是要達到一定濃度。在脖子上掛個消毒卡，生成一點低濃度二氧化氯隨風飄散，作用非常有限。如果濃度達到能把病毒殺死的程度，則消毒卡需要很大，並且那時高濃度的二氧化氯對環境，特別是人體的上呼吸道、眼結膜等都是不利的。

銀離子噴霧噴在口罩上 可多一層防護？

此外，一種名為「三價銀離子消毒噴霧」的產品也受到追捧。這種產品聲稱，三價銀離子殺菌效率是酒精的60,000倍，同時具備長久抑菌和抗病毒作用。一噴即成膜，和口罩搭配使用，噴於口罩內外側，緊急情況下可直接噴口鼻。

但清華大學化學博士孫亞飛指出，銀離子確實有一定的抑菌、殺菌效果，但病毒與細菌不同，殺菌並不等同於能夠殺滅病毒。目前，尚無權威機構證實銀離子對新冠病毒的作用。孫亞飛還稱，目前市面上還沒有見到真正與三價銀離子相關的產品。

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除了這些疫情中憑空出世的「高科技產品」，一直被很多人使用的精油居然也因應疫情產生了「抗病毒」種類。有網民稱身邊一群人天天在家裡熏精油，口罩上抹精油，說是精油小分子能穿透病毒包膜殺死病毒。對於抗病毒精油，孫亞飛指出，有一些精油確實有殺菌抑菌的作用，但沒有任何證據表明其對病毒有效。

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事實上，疫情防控期間，民眾們的緊張情緒到達高峰，難免有人病急亂投醫，有的只求心理安慰，還有的信以為真。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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