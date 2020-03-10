  • 26°C
香港時間 : 2020310日 (二) 15:41
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】特朗普疫情紓困措施　彭博社：目前不包括旅遊業

經濟脈搏 14:31 2020/03/10

分享：

新冠肺炎疫情蔓延全球，影響經濟。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將於當地星期二下午在白宮舉行記者會宣布重大的經濟措施，以減輕新型肺炎疫情在美國蔓延的經濟影響。美國政府將與參議院討論降低薪資稅（payroll tax；僱主出糧予僱員時所繳稅項）的可能性，又會討論為領取時薪的工人提供幫助。

彭博社引述知情人士透露，雖然旅遊業遭到新冠病毒疫情重創，但特朗普將宣布的疫情紓困措施目前不會包括這一行業，使得該措施遠遠不能令投資者滿意的風險增加。

報道指，遊客需求暴跌令航空公司和酒店行業飽受打擊，美國白宮盡管想要出手相助，但政府官員仍不確定怎麼做才最好。

美國總統特朗普表示，將於當地星期二下午在白宮舉行記者會宣布重大的經濟措施，以減輕新型肺炎疫情在美國蔓延的經濟影響。

【武漢肺炎】美禁兩周内曾訪華人士入境 外交部：散播恐慌

【新冠肺炎】美主播要中國道歉 外交部反問：誰要求美國為H1N1道歉？

【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」  美媒拆解箇中密碼

美國政府上月針對曾赴中國的訪美旅客實施新禁令，過去14天內曾到訪過中國內地的非美國公民或居民，都不得進入美國。美三大航空公司停飛中國航班至4月底。

若貿易逆差不擴大　容許中國緩慢履行採購承諾

另外，彭博社早前引述另一知情人士報道，只要中國確保全面復工後出口不會飆升，進而導致兩國之間的貿易失衡擴大，美國願意對中國擴大美國進口的承諾展現出一定的靈活性。

據華盛頓和北京方面的知情人士表示，鑒於北京正在全力抗擊新冠肺炎疫情，對美國進口商品的需求受到拖累，美國官員已經告訴中方，在1月份簽署的協議中明確了具體日期和商品的擴大購買可以緩慢啟動。

【新冠肺炎】美財長：美中貿易協議料暫時不受疫情衝擊 未來或有變

【新冠肺炎】美國豁免中國進口口罩和醫療產品關稅

【新冠肺炎】不受疫情影響 中國研下月初採購一批美國農產品

【中美貿易戰】中國企業限期內採購美國貨 豁免加徵反制關稅

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【武漢肺炎】美禁兩周内曾訪華人士入境 外交部：散播恐慌
2020/02/03
【武漢肺炎】美禁兩周内曾訪華人士入境 外交部：散播恐慌
【減息影響】美聯儲緊急減息 中國人行會否跟隨？
2020/03/04
【減息影響】美聯儲緊急減息 中國人行會否跟隨？
【中美貿易戰】中國企業限期內採購美國貨 豁免加徵反制關稅
2020/02/18
【中美貿易戰】中國企業限期內採購美國貨 豁免加徵反制關稅
【新冠肺炎】特朗普讚習近平努力抗疫　點名兩美媒誇大新冠疫情
2020/02/27
【新冠肺炎】特朗普讚習近平努力抗疫　點名兩美媒誇大新冠疫情
【口罩供應】曾批中國禁3M口罩輸出　美謀用特權促本土增產口罩
2020/02/28
【口罩供應】曾批中國禁3M口罩輸出　美謀用特權促本土增產口罩
疫情 經濟 特朗普 貿易逆差 紓困措施 中國 美國 白宮 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【A股脈搏】習近平訪武漢 A股V彈收升1.8%逼近3000關

下一篇文章

【新冠肺炎】上海允一般行業復工備案即可 不必審批
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】疫情吞噬iPhone逾6成中國銷量 2月銷售量少於50萬部
【新冠肺炎】疫情吞噬iPhone逾6成中國銷量 2月銷售量少於50萬部
【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點
【新冠肺炎】海內外疫情夾擊 中金：或拖累中國今年GDP增長4個百分點
國際油價暴跌 滬指低開低走收跌3%失守3000關
國際油價暴跌 滬指低開低走收跌3%失守3000關
中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝
中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝
【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%
【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%
油價暴跌 滬指半日大跌2.4%失守3000關
油價暴跌 滬指半日大跌2.4%失守3000關