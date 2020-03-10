【新冠肺炎】特朗普疫情紓困措施　彭博社：目前不包括旅遊業

新冠肺炎疫情蔓延全球，影響經濟。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將於當地星期二下午在白宮舉行記者會宣布重大的經濟措施，以減輕新型肺炎疫情在美國蔓延的經濟影響。美國政府將與參議院討論降低薪資稅（payroll tax；僱主出糧予僱員時所繳稅項）的可能性，又會討論為領取時薪的工人提供幫助。

彭博社引述知情人士透露，雖然旅遊業遭到新冠病毒疫情重創，但特朗普將宣布的疫情紓困措施目前不會包括這一行業，使得該措施遠遠不能令投資者滿意的風險增加。

報道指，遊客需求暴跌令航空公司和酒店行業飽受打擊，美國白宮盡管想要出手相助，但政府官員仍不確定怎麼做才最好。

▲ 美國總統特朗普表示，將於當地星期二下午在白宮舉行記者會宣布重大的經濟措施，以減輕新型肺炎疫情在美國蔓延的經濟影響。

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美國政府上月針對曾赴中國的訪美旅客實施新禁令，過去14天內曾到訪過中國內地的非美國公民或居民，都不得進入美國。美三大航空公司停飛中國航班至4月底。

若貿易逆差不擴大 容許中國緩慢履行採購承諾

另外，彭博社早前引述另一知情人士報道，只要中國確保全面復工後出口不會飆升，進而導致兩國之間的貿易失衡擴大，美國願意對中國擴大美國進口的承諾展現出一定的靈活性。

據華盛頓和北京方面的知情人士表示，鑒於北京正在全力抗擊新冠肺炎疫情，對美國進口商品的需求受到拖累，美國官員已經告訴中方，在1月份簽署的協議中明確了具體日期和商品的擴大購買可以緩慢啟動。

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責任編輯：伍樂

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