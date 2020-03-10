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【習近平赴武漢】習考察醫院用咩口罩？原來是3M的N95

國情動向 14:35 2020/03/10

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新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵達武漢考察疫情防控。新華網發放照片反映，習近平與隨行人員清一色配戴同款口罩；經對比照片，證實習一行所用的，原來是3M的N95口罩。

新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵達武漢考察疫情防控。新華網發放照片反映，習近平與隨行人員清一色配戴同款口罩；經對比照片，證實習一行所用的，原來是3M的N95口罩。

習近平今早曾到被稱武漢版「小湯山」的火神山醫院，看望慰問患者和醫務工作者。官方發布的照片顯示，習近平等人使用了同一款的綠色口罩。

醫護專用的9132型號  可更好防病毒 

在互聯網搜尋及對比照片發現，習近平所配戴的口罩，原來是3M的9132型號醫用口罩、為一款N95級的口罩。

根據網店的產品介紹，N95口罩是指符合美國國家職業安全衛生研究所規定的空氣過濾「N95」評級的、可阻擋95%直徑0.3微米以上非油性顆粒的口罩。

新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵達武漢考察疫情防控。新華網發放照片反映，習近平與隨行人員清一色配戴同款口罩；經對比照片，證實習一行所用的，原來是美國品牌3M的N95口罩。

新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵達武漢考察疫情防控。

而這款型號9132的3M醫用口罩，據報可防肺结核桿菌、流感病毒、细菌及霉菌。內地網店此前售價為150元一盒、每盒30個。

醫學專家指，醫護人員如要接觸流感及肺炎病人，最好戴上N95口罩；原因是這類病人部分需使用無創呼吸機，霧化了的飛沫粒子，更容易停留在空氣中，增加空氣傳播風險。

3M為美國品牌　有在內地設廠造口罩

由於一般外科口罩未能阻隔直徑小於5微米的飛沫粒子，因此醫護人員佩戴N95口罩會較安全。

3M為美國品牌，其口罩有很大部份在中國內地生產。但有外媒早前報道，內地新冠肺炎疫情爆發後，中國當局為解決國內口罩等防疫物資需求，一度禁止出口口罩，受影響的包括3M等4間在中國設廠的美國企業。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）為此表示，美國過度依賴海外製造，才造成今天局面；他警告，特朗普政府將要求美企重回國土，作為對中國的報復。

習近平今早曾到被稱武漢版「小湯山」的火神山醫院，看望慰問患者和醫務工作者。官方發布的照片顯示，習近平等人使用了同一款的綠色口罩。

責任編輯：伍樂

 

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