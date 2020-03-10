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【新冠肺炎】上海新增2例意大利輸入確診病例

社會熱點 15:04 2020/03/10

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情全球肆虐，上海市官方通報，該市今日（10日）上午新增2例確診病例，是從意大利回國的境外輸入型病例。

通報指，2例確診病例均為中國福建籍，在意大利工作生活，均自意大利博洛尼亞出發，經俄羅斯莫斯科轉機後於3月8日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

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上海當局在機場加強防疫。

截至3月10日12時，上海市已累計發現確診病例344例，確診病例中，男性180例，女性164例；年齡最大88歲，最小7月齡；145例有湖北居住或旅行史，34例有湖北以外地區居住或旅行史，159例有相關病例接觸史, 4例有伊朗居住史，2例有意大利居住史；外地來滬人員111例，境外輸入人員6例，本市常住人口227例。

確診病例中，現有22例在院治療，其中14例病情平穩，8例病情危重；319例治愈出院；3例死亡。尚有24例疑似病例正在排查中，其中11例是通過聯防聯控機制發現的境外輸入型疑似病例。

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責任編輯：蒯宇澄

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