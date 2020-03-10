【湖北武漢疫情】湖北解禁前兆？湖北發放健康碼 中低風險區持綠碼者可全省通行

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情形勢趨於緩和，在重災區湖北省，當地政府今日發布公告，決定開展湖北健康碼發放工作，根據申請人個人健康情況發放綠碼、黃碼和紅碼，中低風險地區持綠碼人員可以全省通行。此舉或是湖北即将分級結束封閉式管理的前兆。

另外，湖北省潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產；襄陽市還開通定制公交服務，助力企業復工復產。

中低風險區綠碼者可全省通行 高風險區綠碼者按規定出行

湖北省健康碼分為綠碼、黃碼和紅碼。個人用手機通過「鄂彙辦」APP、國家「互聯網+監管」小程序、支付寶小程序、「鄂彙辦」微信小程序申領，經與湖北省防疫數據庫比對核驗後，生成專屬二維碼。

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經比對核驗全省防疫數據庫中「四類人員」（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發熱患者、確診患者的密切接觸者）數據，對未查詢到的人員，發放綠碼；比對核驗發現申請人記錄為在管的密切接觸者，發放黃碼；比對核驗發現申請人記錄為確診病例、疑似病例、發熱病例、無症狀感染者，發放紅碼。

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對低風險地區人員，申領健康碼後4小時內賦碼；對中風險地區人員12小時內賦碼；對高風險地區人員24小時內賦碼。

▲ 有網民曬出自己的綠碼身份（微博圖片）

中、低風險地區持綠碼人員，全省通行；高風險地區持綠碼人員，按照當地防控指揮部規定出行，縣域內通行規則由縣（市、區）防控指揮部確定，市域內通行規則由市（州）防控指揮部確定，武漢市以外高風險地區人員憑綠碼與流入地采取「點對點」運輸方式安全有序流動。持黃碼人員不予放行，持紅碼人員按疫情防控要求由當地收治、隔離。

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责任编辑：尹航

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