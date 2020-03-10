【A股反彈】習近平訪武漢　A股V彈收升1.8%逼近3000關

▲ 內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵武漢視察，穩定市場信心，內地股市今日低開高走，滬指收市升逾1.8%，逼近3000點關口，科技股走強。

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵武漢視察，穩定市場信心，內地股市今日低開高走，滬指收市升逾1.8%，逼近3000點關口，科技股走強。

分析師指，A股反彈主要原因是國內疫情發展出現積極信號，但仍需關注海外疫情發展對國內經濟的影響，A股反彈持久性仍需觀察。

深成指升2.65% 創業板指亦升2.66%

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受隔夜美股集體大跌影響，滬深兩市今日雙雙大幅低開，滬指早盤震盪，但午市休盤前受習近平視察武漢消息刺激，滬指倒升，午後市場人氣顯著回暖。截至收市，滬指報2996.76點，升1.82%；深證成指報11403.47點，升2.65%。創業板指亦升2.66%，報2148.81點。

兩市成交合計總額為10,815億元（人民幣，下同），較上一交易日略有縮量。其中，滬市成交4,250億元，深市成交6,565元。在昨日大幅流出後，北上資金今淨流入逾55億元。

盤面上多數上升，通信設備、半導體、計算機、電子製造、證券、國防軍工等漲幅居前；紡織製造、醫療器械、生物醫藥等跌幅居前。

逆周期政策加碼 憧憬經濟復甦

中信建投表示，雖然海外市場持續動盪，但隨著復工持續推進，逆周期政策的持續加強，貨幣政策寬鬆，宏觀政策環境有利於市場恢復。現階段需要密切關注海外利空的發展產生的衝擊。

西南証券指出，雖然外圍市場出現了大幅度的下跌，但是A股依然會走出相對強勢、相對獨立的行情。不宜對行情過於悲觀。

消息面上，據中央電視台報道，習近平今早乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下層幹部、志願者和患者群眾、社區居民。觀察人士指，習近平此行釋放3大政治訊號：一是疫情已暫告緩和，二是給與復工信心和鼓勵，三是安撫為控疫情承受封城的民眾。

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責任編輯：蒯宇澄