【新冠肺炎】泉州隔離旅館坍塌已20死 官方認定違規改建

新冠肺炎密切接觸者隔離點、福建泉州市欣佳快捷酒店7日坍塌，截至上午已造成20人死亡。應急管理部初步認定，這是起安全生產責任事故，旅館違法建設，多次違規改建，地方政府也有疏失。

央視新聞App報道，截至上午9時，事故現場已救出61人，其中20人死亡，41人受傷，目前仍有10人被困，救援工作正在進行。

▲ 福建泉州市欣佳快捷酒店7日坍塌，截至上午已造成20人死亡

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國務院聯防聯控機制上午舉行記者會，中國應急管理部副部長、黨組成員尚勇在會中表示，初步了解，這是一起安全生產責任事故，「旅館違法建設，多次違規改建，也暴露出地方有關方面安全生產責任不落實，長期造成安全隱患的漏洞和盲區。血的教訓令人震驚。」

福建省委、省政府9日則針對搜救工作召開省市縣視訊會議。福建省委書記于偉國在會中要求「要窮盡一切手段搜救失聯者，只要有一絲希望就必須作出百倍努力」。于偉國並宣稱，要徹底查清事故原因，不論涉及到誰，都要依法依規嚴肅追究責任，給人民群眾一個負責任的交代」。

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會議決議，立即展開涉及疫情場所的安全隱患大排查，確保隔離場所、定點醫院等安全萬無一失。要緊盯房屋特別是農村建房安全的突出問題，全面徹底排查各種違建問題，嚴格進行處置。

意外發生時有71人受困

新冠肺炎疫情發生後，欣佳快捷酒店被當地作為集中醫學觀察點，用以對來自重點疫區或有相關旅遊居住史的人員，進行集中醫學觀察。

泉州市官方說法，坍塌事故發生於7日晚間7時5分，經初步清查，事發時大樓內共有80人，包括入住隔離人員58人，旅館管理、服務等人員16人，以及租賃在該棟大樓的車行人員6人等，其中有9人自行逃生，剩餘受困人員71人。《人民日報》報道，其中一名被困男子今午在事發後68小時被救出。

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責任編輯：游昊雲

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