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習近平赴武漢考察疫情 中央如何打贏「武漢保衛戰」？

國情動向 17:05 2020/03/10

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新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵達武漢考察疫情防控。《人民日報》頭版刊登題為「不獲全勝決不輕言成功」文章，稱武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝，要堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰。與此同時，該報在政策、人員、物資、資金4方面，總結主戰場武漢在這「百日抗疫」期間的關鍵信息，從數字看官方如何應付這場「武漢保衛戰」。

【政策】

1%：銀行業金融機構配備專項債貸規模，實施內部資金轉移定價優惠，力爭2020年普惠型小微企業綜合融資成本較上年平均水平降低1個百分點以上。

10%：1月1日至6月30日，武漢市工業用水、用天然氣價格下調10%。

5個月：自2月起，免徵武漢各類參保單位（不含機關事業單位）基本養老、失業、工傷保險單位繳費部分，免徵期限不超過5個月。

6,000元/人：援漢醫療隊一線醫護人員工作10天休息不少於2天，醫療隊員用餐標準每人每天200元、按照人均6000元標準發放一次性慰問補助。

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新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平今早抵達武漢考察疫情防控。

【人員】

31,097名：截至3月1日，29個省區市共31,097名醫護人員馳援武漢。

4,000多人：從1月24日除夕夜開始，軍隊先後派出3批共4,000多名醫護人員馳援武漢。

4.45萬人：3千餘個社區、7千多個住宅小區，武漢4.45萬黨員幹部下沉社區「不落一戶、不漏一人」，開展拉網式大排查。

1萬人：2月23日下午，武漢市發出通告，在全市範圍內專項招募志願者，為居民提供食品藥品代購代送等服務。截至17時許，報名人數突破1萬人。

300人：中交集團近300人4天4夜建成高標準病原生物安全實驗室。截至3月2日，實驗室已累計完成檢測樣本超過11萬人份。

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從1月24日除夕夜開始，軍隊先後派出3批共4,000多名醫護人員馳援武漢。

【物資】

30架次：空軍出動30架次運輸機，向武漢緊急空運軍隊醫療力量及物資。

10,000噸：截至2月24日，國家已安排10,000噸中央儲備凍豬肉投放武漢市場，並擬再為湖北市場安排10,000噸中央應急儲備肉。

8,500多噸：截至3月1日，中部戰區派出130部運輸車、260人，擔負支援武漢市生活物資運輸任務，累計運送群眾生活必需品8,500多噸，出動直昇機4架次，轉運醫療物資6.5噸。

30萬個：截至2月22日，每天能夠供應武漢醫用N95口罩30萬個以上，可保障6萬多一線醫護人員的防護需要。

6萬張：疫情高峰時，武漢平均每天增加3,000張床，最终改造和新建了86家定點醫院、16家方艙醫院，完成6萬多張床位。如果以一間醫院1,000張床位計算，相當一個月內在武漢建設完成60家三級醫院的病床數。

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疫情高峰時，武漢平均每天增加3,000張床，最终改造和新建了86家定點醫院、16家方艙醫院，完成6萬多張床位。

【資金】

5億元：中央財政援付5億元，主要用於支持武漢雷神山、火神山兩間醫院基本建設和設備購置，以及相關醫院重症治療病區建設。

9.02億元：截至2月19日，各省區市醫保部門提前撥付定點救治醫療機構的專項資金171.79億元，其中湖北預撥付30.16億元，武漢市預撥付9.02億元。

48.03億元：截至3月8日12時，湖北省累計接收社會捐贈資金137.93億元。其中，省本級72.46億元，武漢市48.03億元。

20億元：疫情發生後，武漢校友和營商捐款捐物逾20億元。

責任編輯：伍樂

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