【新冠肺炎】「感恩黨」掀輿論風暴  中共固有模式遇挑戰

自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在內地爆發後，由當初疫情全面爆發、武漢封城到現在疫情初步受控，內地官方經歷幾次罕有的輿論風暴，其中包括李文亮醫生逝世、《大國戰「疫」——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中》（以下簡稱《大國戰疫》）一書出版，到最近武漢市委書記王忠林稱要展開「感恩教育」，罕有受到民間輿論強烈衝擊。

這現象反映了兩點，中共黨內官僚仍採取固有的宣傳模式，「喪事當喜事辦」以消減民怨，顯見極左思潮仍佔據宣傳機器；第二則是，此次新冠肺炎令民眾對現有體制深感不滿甚至是憤怒，特別是知識界與中產階層開始關心自身安全與權益，這對中國政治生態必帶來衝擊。

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數天前，武漢市委書記王忠林昨晚主持疫情防控指揮部會議時表示，要通過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中開展「感恩教育」，「聽黨話、跟黨走」，形成強大正能量。此言一出，網上罕有的爆發一片怒罵之聲，除了一般網民外，也有大學教授發言直指，政府救災是應有之舉，民眾有權監督政府工作，這本是中學政治課常識，何來感恩之言。

不少網民更追問，李文亮醫生之死調查尚未公布，武漢多少家庭家散人亡，現在卻要民眾「感恩」，是否太無恥？也許王忠林 此番言論太過觸犯眾怒，王忠林發表的那番引發網絡爭議的開展「感恩教育」的言論在湖北官媒皆遭到刪除，官方微博、微信公眾號的文章也被下架，其餘媒體轉載的報道均陸續刪除。

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在此之前，當湖北多個城市仍在封城，全國不少城市小區仍未解封的時候，由中宣部及國務院新聞版指導出版了一本《大國戰疫》的書，還翻譯成多國文字向外發行，也立時遭到網上輿論強烈反彈。當全國仍在艱難應對新冠肺炎，官方宣傳部門卻大力吹捧最高領導如何成功指揮抗疫成功，這種反差令民眾難以承受。不少人批評，這種文字實屬「高級黑」，令中央出醜。該書宣傳了數天也隨即下架。

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事實上，中共宣傳部門一向對災難有固有的宣傳模式，這種模式就是從維穩出發，在宣傳官僚中，最主要就是幾個步驟，一是壓制、封殺所有不同聲音、其次是宣揚感人故事、獻身精神，最後是在黨領導下贏得勝利。而每次引發災難的人禍就被掩蓋下去。

但是，今次官方這一套宣傳模式屢屢引來強烈反彈而要調整。當李文亮醫生去世那晚，數億個帖子憤怒要求「言論自由」，被外間稱為「輿論海嘯」，這種情況是近年在中共嚴格控制網絡下所罕見。其後，甘肅發布一段出發支援武漢護士集體剃光頭的視頻，被輿論批評「畸形的英雄式吹捧毫無價值觀可言，個人的犧牲奉獻必須基於人格上最基本的尊重，而不是人性的丟失。」，視頻也很快被下架。

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中共一向強調「全心全意為人民服務」，但多年來，在權力不受限制的體制下，官僚階層反成了人民的主人；這次新冠肺炎爆發，從官員隱瞞疫情、到宣傳部門的僵化，著著顯示中共現今體制已落後於社會發展。這次民情對官方屢屢強烈反彈，也許能為中共體制改革帶來契機。

本報記者：高青

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