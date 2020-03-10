【新冠肺炎】湖北醫生劉文雄家中猝死未被承認工傷 經查證他帶病返工直至去世

內地防控新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情期間，多位前線醫護人員犧牲。近日湖北省仙桃市三伏潭鎮衛生院的醫生劉文雄於家中猝死引發關注，由於他並非染疫，也未在規定的工作時間與地點死亡，市人社局曾作出不予認定工傷決定，經家屬和劉文雄生前所在單位申請行政復議後，市人社局撤銷之前的決定，宣布劉文雄為在防疫備勤過程中突發疾病經搶救無效死亡，予以認定為工傷。

因急性心肌梗死在家中離世 人社局不予認定工傷

據仙桃市人社局早前出具的《不予認定工傷決定書》顯示，劉文雄2月13日在家中突發疾病並暈厥，經現場搶救無效死亡，死亡原因為「急性心肌梗死」。人社局認為，由於劉文雄突發疾病死亡，未感染新冠肺炎，不符合《工傷保險條例》相關規定，決定不予認定或視同為工傷。

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不過，上述《不予認定工傷決定書》也肯定了劉文雄在此次疫情中的工作，並提到，「1月31日，劉文雄醫生就有胸痛、心慌等身體不適症狀，因防疫任務重沒請假治療。」此外，除了門診部的工作，劉文雄還作為醫院發熱門診專家指導組的副組長，累計指導診治發熱病人670人次。2月12日8時至11時30分、13時30分至17時，劉文雄在發熱門診上班，17時許下班回家，22時還有患者電話問診。

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劉文雄的家屬認為，雖然不是犧牲在工作時間和工作場所，但這段時期他的工作時間及工作場所已延及居家，符合《工傷保險條例》相關規定的認定條件。

家屬還認為，也不排除劉文雄具有因感染新冠肺炎死亡的極大可能性，應考慮適用人力資源和社會保障部、財政部、國家衛生健康委員會下發的《關於因履行工作職責感染新型冠狀病毒肺炎的醫護及相關工作人員有關保障問題的通知》。

2月19日，劉文雄家屬持相關材料前往仙桃市人社局，希望認定劉文雄為工傷。

所在衛生院申請行政復議 指劉死亡因超時間超負荷工作

2月27日，劉文雄生前所在單位也向仙桃市人民政府申請復議。三伏潭鎮衛生院認為，劉文雄是在疫情防控「戰時狀態」期間死亡，不應機械認定工作時間及工作地點，或機械理解法律條款。劉文雄的病發死亡系超時間超負荷在崗工作導致，應當認定為工傷。

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而隨著這次行政復議，劉文雄生前的抗疫工作量也被公布。

仙桃市政府查明，僅1月12日至2月12日，劉文雄共診治內科門診病人3,506人次，其中一般發熱病人670人次。防疫期間，醫院還將劉文雄電話號碼在發熱門診對外公布，劉文雄確實存在休息時間通過電話、微信接受病人問診的情況。

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仙桃市人民政府於3月6日作出行政復議決定，撤銷仙桃市人社局作出的《不予認定工傷決定書》，並責令人社局在60日內重新作出決定。3月7日，仙桃市人社局重新作出決定，劉文雄在防疫備勤過程中突發疾病經搶救無效死亡，予以認定為工傷。

責任編輯：尹航

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