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【肺炎疫情】醫生解「復發」之謎　新冠病毒根本像沙士＋愛滋病

社會熱點 18:41 2020/03/10

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有醫生分析認為，復陽的關鍵在於新冠患者「免疫系統尚未恢復」，這種情況導致患者不是「復發」而是未治癒，與新冠肺炎的的特殊性有關。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延逾80國家。在中國內地，有新冠肺炎患者出院後不久後，再接受病毒核酸檢測時，再呈陽性反應，引起外界關注。有醫生分析認為，復陽的關鍵在於新冠患者「免疫系統尚未恢復」，這種情況導致患者不是「復發」而是未治癒，與新冠肺炎的的特殊性有關。

內地「騰訊新聞」報道，一名參與屍檢的醫生透露，重症病人的肺功能損傷的很厲害，免疫系統也幾乎全被摧毀。他表示，「SARS只攻擊肺，不會傷害免疫系統，而愛滋病則只傷害免疫系統，新冠肺炎對危重症病人的損害，像SARS（沙士）＋愛滋病。」

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武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇於屍檢結果出來後，帶領團隊進行案例討論。

他表示，一些出院的重症病人，透過血象檢測發現，淋巴細胞指數沒有恢復到正常水平，這意味著他們的免疫系統並沒有完全恢復。

不止攻擊肺　還攻擊免疫系統

彭志勇指出，在目前的出院標準中，臨床症狀的消失，不包括血象檢測的結果，「一些出院時核酸檢測是陰性的患者，免疫系統很差，並沒有恢復，在出院後很容易返陽。」

彭志勇認為，出院的病人可能會像乙型肝炎病人一樣，長期帶病毒生存，得持續觀察是否具備傳染性。至於之前醫療資源集中於新冠肺炎病人急性期的救治，也有醫生提到，急性期的病人越來越少，重點將轉向出院病人的管理問題。

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責任編輯：鄧國強

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