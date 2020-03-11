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【新冠肺炎】中國真的成功控制住了新冠疫情嗎？

國情動向 07:19 2020/03/11

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外界輿論質疑在全球多國陸續爆發新冠疫情的情況下，作為「發源地」中國為甚麼能在遠比預期短的時間控制住疫情發展？甚至懷疑，由於此前曾經出現武漢警方訓誡「吹哨人」李文亮醫生的事件，內地防疫會不會有新的隱瞞？

國家主席習近平終於在武漢因新冠疫情封城後第48天到當地視察。習近平的武漢行標誌着內地疫情控制已經基本取得成功，內地和香港股市以大幅上升來慶祝這一好消息。

但外界輿論奇怪的是，在全球多國陸續爆發新冠疫情的情況下，作為「發源地」中國為甚麼能在遠比預期短的時間控制住疫情發展？甚至懷疑，由於此前曾經出現武漢警方訓誡「吹哨人」李文亮醫生的事件，內地防疫會不會有新的隱瞞？

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中國疫情數據在2月底3月初後出現斷崖式下降，用內地權威專家鍾南山的話說，得益於「國家強力干預」，包括對病毒發源地武漢「封城」、全國醫療資源馳援湖北、支援武漢；阻斷湖北與全國各地的陸空交通；全國各地更是停工停產封閉管理多達一個多月等極端手段防疫。世衛組織也對中國控制疫情的做法讚不絕口。

用內地官媒的說法是，國家展現了強大、高效的社會動員能力和資源調配能力，即所謂「集中力量辦大事」的體制優勢。

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隨着武漢方艙醫院昨天全部「休艙」，武漢、湖北，乃至全國陸續恢復交通、正常社會秩序，內地的抗疫形勢已發生根本性好轉應該是毋庸置疑的事實。

國家主席習近平終於在武漢因新冠疫情封城後第48天到當地視察。

至於會不會有新的瞞報情況？不排除這種可能性。

事實上，2月底開始的各地紛紛出現新冠疫情「零增長」，難免令人有所懷疑。如果說當初瞞報疫情是源於內地官場的維穩思維的話，若有的新的瞞報出現，可能同樣因為新形勢下的「零增長」官場壓力。

據悉，2月中旬，在中央要求既要有秩序復工又要兼顧防疫壓力下，各地方政府就在防疫與復工兩者之間「煎熬」。

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一些地方更是出台了相關賞罰制度。如遼寧某地，如果再有新增病例，即時免除當地衛健委的負責官員的職務；武漢某小區，如果沒有出現新的新冠患者，上級主管部門獎勵20萬元人民幣。 

不過，一般相信，如果出現大規模的集體爆發，是不大可能隱瞞得了的。但不排除官員在「政績」壓力下，對新的零星個案加以隱瞞。

本報記者：伍樂

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