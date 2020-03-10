新冠肺炎未消除　內地又驚爆甲型肝炎疫情

▲ 內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情仍未完全受控，東北遼寧省再爆發甲型肝炎疫情。

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情仍未完全受控，東北遼寧省再爆發甲型肝炎疫情。大連、丹東近日出現大量甲肝病例，更有企業發通知，呼籲員工及家屬近日不要食海鮮。丹東當局證實，當地甲肝發病率比過去五年同期略高，但強調仍處於可控範圍。大連當局則稱目前仍在「散發狀態」，還未到「集中爆發」狀態。

東北甲型肝炎疫情消息首先在3月7日晚於網絡流傳，一則加蓋了「九州通（錦州）醫藥有限公司」公章的《通知》被瘋傳。

企業通告 曝光大連和丹東甲肝爆發

這份通知指「大連和丹東地區因食用海產品而引起甲肝（甲型肝炎）流行病爆發」，告誡公司員工及家屬暫時不要食用海鮮產品，在預防新型冠狀病毒的同時，也要預防甲肝感染。通知的發佈時間為3月6日。

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這則通知在網絡上曝光後，社交媒體熱議甲肝疫情。內地《每日經濟新聞》向九州通工作人員查證這份通知的真實性，得到工作人員的證實。

其後，該媒體又就此問題向大連市疾控中心查詢，疾控中心則回答稱：

大連確實有出現甲肝病例，但目前還在散發狀態，沒有到集中爆發（狀態）。

▲ 大連海鮮。

疾控中心的工作人員又表示，目前的數據顯示今年的甲肝發病率，比去年同期的比例大概高1.2%—1.4%，「企事業單位內部發指導性通知是可以的，但建議要以疾控中心的官方消息為準」。

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據稱，早在今年2月份最後兩天，內地網絡社交媒體就已經開始熱傳，遼寧和山東多地爆發甲型病毒肝炎疫情，當時有網民稱遼寧省丹東市下轄的東港市和大連市下轄的莊河市，都出現了不少甲肝病例，當地的傳染病醫院已經人滿為患。

官方：甲肝處於「散發狀態」 還未集中爆發

還有網民在微信傳出官方的緊急通知，指莊河市中心醫院檢驗科化驗肝功，12個人中有5個肝功呈陽性。這些消息都指海鮮很可能是甲肝傳染源，呼籲當地市民不要再吃海鮮，防止甲肝繼續蔓延。

2月28日，山東蓬萊疾控中心也曾通報，該市出現多宗甲肝個案，多數發病前2至6周都食用過貝殼類海產品。

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但2月29日，新華網等多家官媒相繼出面「闢謠」，指東港市和莊河市的甲肝「呈散發狀態」，而且沒有出現「二代病例」。

丹東市新聞辦官微3月2日也發帖文稱，「我市甲肝雖然病例略有上升，但在可控範圍。」同一天，官媒報道稱，東港市公安分局已經「傳喚並訓誡多名肆意傳播謠言人員」。

【知識庫：何謂甲型肝炎】

甲型肝炎是一種發生於肝臟的急性感染疾病，起因於甲型肝炎病毒感染。甲肝病毒潛伏期約為2至6周。最常見的傳染途徑是飲食感染，以及與患者有密切接觸而被感染。

甲肝患者的臨床症狀包括：疲乏、食慾減退、噁心、嘔吐、腹瀉、皮膚髮黃、發熱和腹痛，醫學檢查可見肝腫大、肝功能異常等，部分病例出現黃疸。重症患者可能出現急性肝功能衰竭。

1988年上海曾爆發甲型肝炎大爆發大爆發，民眾食用毛蚶致病，當年造成31萬人感染、31人死亡，一度造成社會恐慌。

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責任編輯：伍樂

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