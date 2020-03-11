▲ 【肺炎疫情】台灣防控新冠肺炎勝過日韓美歐 ，美媒列台灣8大成功經驗。

新烈冠狀病毒肺炎蔓延全球逾100國家或地區，並非世界衛生組織（WHO）成員的台灣，感染率為每50萬人約1宗確診，比例為各國各地區最低，且確診病例遠少於日本、韓國和歐美國家。美國媒體指出，台灣成功用8大措施應對及防控疫情，可為全球上「寶貴一課」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天刊登標題為「對抗冠狀病毒，台灣能教世界什麼事？」的文章。這篇發自台北的報道，列出8點台灣值得全球借鏡的防疫特點：

其一：提高警覺、先發制人

去年12月31日，中國大陸通知世界衛生組織（WHO）境內發生多起不明肺炎病例後，台灣疾病管制署立即指示針對從武漢搭機入境的乘客進行檢疫。

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台灣當局並於1月12日派遣專家赴大陸查訪。行政院發言人Kolas Yotaka告訴NBC News，「他們不想被我們看到的，就不讓我們看。但我方專家察覺情勢不樂觀。」專家返台後，政府便開始要求醫院篩檢和通報案例。這些行動都發生在1月21日台灣出現確診首例，以及全世界開始警覺前。

其二：成立指揮中心

根據美國史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任王智弘（Jason Wang），台灣疾管署早在1月20日便成立中央流行疫情指揮中心，有利快速推行一系列防疫措施。王智弘在電郵中表示，台灣很快就制定並採行124項措施來保障民眾健康，這些政策和行動不只是邊境管制。

由衛生福利部長陳時中領導的指揮中心，不僅調查確診與疑似案例，同時還跟各部會與地方政府合作，協調全台資金分配、人員部署與建議校園消毒等因應措施。

其三：快速、果決地採取行動

台灣也很早就採取嚴格措施防堵疫情。在出現確診首例5天後，台灣1月26日便禁止湖北省人士入境，時間點超前各國。不久後，來自絕大多數中國城市的班機也被禁止入境。

其四：運用科技偵測並追蹤案例

台灣在2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情後，機場早已配置體溫偵測器。現在旅客也可透過掃描QR code，線上通報旅遊史與症狀，資料直接匯入疾管署。

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來自疫情重災區人士就算沒症狀，仍須強制居家隔離14天，並透過手機的位置分享功能進行追蹤。違反隔離措施或隱匿症狀者，都將面臨高額罰款。

此外，台灣當局掌握、篩檢確診案例接觸對象，並對他們實施居家隔離的速度很快。王智弘指出，當局也對檢測呈陰性反應的個案進行重測，主動發現新確診案例。

其五：確保口罩供應無虞

為確保口罩穩定供應，台灣當局很快就禁止出口口罩、實施調配機制，並建立新產線，派遣國軍協助生產，使產量顯著提升，讓居民能夠保護自己並感到安心。

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其六：教育大眾

台灣當局也要求電視和廣播電台每小時播送公共服務宣導內容，說明病毒傳播途徑、正確洗手的重要性，以及配戴口罩的時機。當居民瞭解傳染風險層級無涉國籍或種族，將有助減少歧視問題。

Kolas Yotaka表示：「我們認為唯有資訊透明，人們有充分醫療知識，他們的恐懼才會降低。」

其七：讓民眾願意配合

一名校長接受NBC News採訪時說，民眾配合政府建議措施，對於防止病毒傳播至關重要。他的學校有超過95%的家長在家就量好孩子的體溫，於孩子上學前向學校回報。

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在台灣，幾乎各辦公大樓、學校與社區運動中心都在門口監測體溫，避免發燒人士進入。公寓大樓也在電梯內外設置手部消毒劑。

其八：謹記歷史教訓

2003年SARS疫情在台灣奪走73人性命並重創經濟。這次台灣當局與人民謹記過往教訓做好準備，有助推升蔡英文總統的支持率。

Kolas Yotaka也認為，涵蓋99%台灣人的健保體系對於防疫極其關鍵。健保讓懷疑自己染病的民眾不怕上醫院，不用擔心自己無法負擔醫療費。

責任編輯：伍樂

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