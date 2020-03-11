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【世衛．台灣】華裔專家指美國應學習台灣　整合民間力量防控新冠肺炎

國情動向 10:23 2020/03/11

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隨著新冠肺炎疫情在美國出現社區傳播，當地媒體檢討防疫之道，引述在美華裔學者王智弘提出美國應向台灣學習，設立指揮中心、整合民間與政府部門、加強疫情通報等。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球逾100國家或地區。隨著新冠肺炎疫情在美國出現社區傳播，當地媒體檢討防疫之道，引述在美華裔學者王智弘提出美國應向台灣學習，設立指揮中心、整合民間與政府部門、加強疫情通報等。

台灣目前並非世界衛生組織（WHO）成員。網路媒體Vox今天刊出訪談文章，探討台灣與中國大陸的距離近、航班往來頻繁、數十萬台灣人在中國工作或定居、去年270萬大陸旅客訪台等因素下，能夠成功防疫的原因，提問美國能否複製台灣經驗。

Vox：提問美國能否複製台灣經驗

這篇文章是由記者派柏（Kelsey Piper）與來自台灣的美國史丹佛大學副教授王智弘（Jason Wang）的問答整理而成。題為「台灣有數百萬來自中國的旅客，僅有45例冠狀病毒確診，如何做到」。

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王智弘提到，台灣設立了國家衛生指揮中心，把好幾個不同單位整合起來。這是在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情之後，從2004年就開始建立的應變措施，「危機控管最重要的是，為下一次的危機做好準備」。

王智弘又指，這個疫情指揮中心24小時開設，有媒體中心每天可以對外說明疫情，也有資料分析中心能滙整數據交給不同領域的專家研判，還有資訊小組及物流管理人員，甚至有休息室可以供人睡覺。

王智弘認為，這是美國政府可以學習之處，設立指揮中心之後，就能整合50個州與地方政府取得的資料；對民眾進行檢測之後，資料送回指揮中心，並依此採取防疫行動。

台灣經驗：設立指揮中心　加強疫情通報

「我們有來自世界各地最聰明的人才」，王智弘認為美國民間的力量尚未發揮。美國擁有許多大型科技公司，聯邦與地方政府應與民間科技公司合作，找出更有創意的防疫措施。

王智弘說，美國就算是大國，資源再怎樣還是有限，整合各州與聯邦機構的資料之後，透過科技公司預測可能爆發疫情的熱點，針對熱點全力防疫才能有效發揮資源。

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「反應過度總比反應不足的下場好」，王智弘說，台灣防疫成功的原因在於提前部署，去年12月就動起來。「當中國傳出少數病例時，台灣的衛生機關已經登上每一架從武漢飛回台灣的班機，檢查旅客是否有症狀。」

如美國或其他國家，沒有搶到防疫先機，發生社區傳播之後，就會出現檢測裝備不足、難應付大量爆發的疫情。

王智弘：美缺乏防疫意識　應建立警報系統

教育社會大眾也是重要一環，王智弘表示，大多數人以為「我們住在美國，所以很安全」，但其實很多人搞不清楚美國案例有多少，缺乏防疫意識。他認為可以建立警報系統。

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王智弘舉例，美國現在已有手機訊息通報一個地區發生火災、搶案、綁架案的系統，可以直接用來防疫，告訴民眾居住地區現有多少案例、哪一個場所風險較高要避免過去。

有這樣的通報系統之後，去過特定場所的人如果出現症狀，就知道要自我隔離、通報衛生機關，不會莽撞地跑去醫院傳染給更多人。

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責任編輯：伍樂

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