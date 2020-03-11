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【新冠肺炎】世衛譚德塞：中國疫情局勢逆轉 病毒正退卻

國情動向 10:35 2020/03/11

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中國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續緩和，世界衛生組織總幹事譚德塞昨稱，中國疫情局勢實現逆轉，病毒正在退卻，認為國際社會應充分利用中國爭取來的「機會窗口」，盡早遏制病毒傳播。

新華社報道，譚德塞稱，中國的經驗令人印象非常深刻，近期新冠肺炎病例數下降趨勢明顯。病毒受到重創，正在退卻。

他認為，這應歸功於中國政府領導及人民配合，又表示疫情之初，中國能迅速識別病原體並對其測序，分享病毒基因序列，這有助其他國家和地區為診斷及採取防控措施做好準備，直言「完成這一切的速度令人難以置信」。

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中國為世界爭取準備時間 各國應充分利用

他指出，武漢和湖北的大規模防控措施，為中國其他省份贏得時間，為世界其他地方爭取了準備時間，國際社會才爭取到一個「機會窗口」。其他國家應充分利用這一「機會窗口」，一旦發現病例就立即採取控制措施，盡早遏制病毒傳播。

譚德塞重申，新冠病毒傳染性很強，是一種新病毒，但仍然可以控制，「迄今從中國獲得的經驗是，遏制是可能的」。

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另外，中國向世衛組織捐款2000萬美元，以幫助衛生系統薄弱的國家，對抗病毒傳播。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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