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【新冠肺炎】武漢醫生艾芬最早揭發疫情真相　遭前所未有約談

社會熱點 12:07 2020/03/11

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內地人民出版社旗下《人物》雜誌，去年新冠肺炎（COVID-19）爆發初期，包括被稱為「吹哨人」的李文亮醫生等8人因在微信討論疾病而遭警方約談或訓誡，當時他們在微信所傳的病人病毒檢測報告截圖，都是由武漢市中心醫院急診科主任艾芬拍下，並特別在「SARS冠狀病毒、綠膿假單胞菌」等分析字眼上畫上紅圈。如果說李文亮是吹哨子的人，艾芬稱自己是「發哨子的人」。

不過，艾芬在群組貼出照片後遭到「前所未有的、非常嚴厲的斥責」。儘管如此，艾芬稱她現在後悔被約談後沒有繼續吹響哨聲，特別是看到同事一個個倒下，更覺得當初應該大聲疾呼。目前「人物」雜誌對艾芬的專訪在雜誌微信公號上已被刪除，但截圖仍不斷被轉傳。

約談後被噤聲 甚至都不能告訴丈夫

去年12月30日，艾芬把病人病毒檢測報告拍下照片後傳到微信的醫生群組裡，目的是提醒大家注意防範，結果因此傳開。當晚，醫院就轉達武漢市衛健委的通知，要求不要隨意對外發布有關不明原因肺炎的訊息，避免引起群眾恐慌。

1月2日，她被醫院監察科約談，指她「沒有原則沒有組織紀律造謠生事」，艾芬稱自己「遭受了前所未有的、非常嚴厲的斥責」，還被要求對200多人一一傳達不能用簡訊或微信談論這個肺炎。

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艾芬認為，和同行間討論病人的情況很正常，何況發現了很重要的病毒，怎麼可能不說，這是醫生的本能。

艾芬說，這次約談的打擊很大，「感覺整個人心都垮了」，一度還決定不幹了；後來所有的人再問她，她都不能說。一直到1月20日中科院院士鍾南山說出此病毒會人傳人後，她才告訴自己的先生發生了什麼事。

武漢市中心醫院艾芬醫生介紹

院方指穿隔離衣會引恐慌

那段時間，有醫生提議穿隔離衣，院方認為隔離衣穿在外面會引起恐慌，艾芬只好讓急診科的人把隔離服穿在白袍裡面，「很荒謬」。

1月11日，有急診科護士感染，艾芬第一時間報告，院方緊急開會後的決定卻是把報告中「病毒性肺炎？」的用字刪除。16日，一名副院長還說：「大家都要有一點醫學常識，某些高年資的醫生不要把自己搞得嚇死人的。」

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艾芬所在的武漢市中心醫院，已有4名醫生染疫犧牲，超過200醫護感染，目前還有多個科室主任在用葉克膜維持生命。

資訊不透明 防護不到位 中心醫院逾200醫護染疫 

艾芬3月2日接受「人物」雜誌專訪時說，中心醫院代價這麼大，就是跟醫護人員資訊不透明有關。急診科和呼吸科倒下的醫護反而沒有那麼多，因為有防護意識，但眼科、甲狀腺乳腺外科都有不少醫護倒下。

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此外，醫生們還承受著巨大的心理壓力。有醫生看到這麼多危重症的病人沒辦法收住院、自己又處在高風險中，心理難以承受就會哭，哭別人也哭自己，「因為每個人都不知道什麼時候就輪到自己感染」。

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艾芬並不認識上月染疫離世的同在中心醫院的李文亮，她質疑，「李文亮的病情跟他受訓斥後心情不好有沒有關係？這個我要打個問號，因為受訓的感覺我感同身受。」

艾芬還說，她現在的感覺是「後悔」，後悔被約談後沒有繼續吹響哨聲，特別是看到同事一個個倒下，更覺得當初應該大聲疾呼。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

 

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