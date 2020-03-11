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【新冠肺炎】武漢方艙醫院全休艙 醫護合照短暫除口罩露笑容（有片）

社會熱點 11:34 2020/03/11

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，在疫情中心的湖北武漢，昨日最後一間的武昌方艙醫院正式休艙，至此當地16間方艙醫院全部休艙。有醫護合照時短暫摘下口罩，露出笑容。

相關畫面引發爭議，有網民認為，疫情未過，不應舉行這種「儀式」，對集體除下口罩的情況難以理解。但有人表示，現場是室外、人員背對，除下口罩的時間又短，風險不大，「拍個視頻鼓鼓勁沒問題」。

江西援助湖北醫療隊員合照時短暫摘下口罩，露出笑容。（新華社圖片）

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武漢爆發新冠肺炎疫情後，上月3日開始，將會展中心、體育場館等公共場所，改造成方艙醫院，5日起投運，累計收治1.2萬多名新冠肺炎輕症患者。隨著病床緊張情況緩解，方艙醫院陸續休艙。

其中，武昌方艙醫院在運行了35天後，隨著昨日最後一批49名新冠肺炎患者出艙，宣告正式休艙。至此，武漢16家方艙醫院全部休艙。

網民質疑為何搞人山人海儀式

昨日在休艙儀式上，醫療隊隊員代表合照留念。其中，江西援助湖北醫療隊隊員們短暫摘下口罩，露出笑容。另網上有短片顯示，有醫護輪流摘下口罩，望向鏡頭微笑。

醫務人員慶祝休艙。（新華社圖片）

武昌方艙醫院昨舉行的武漢方艙醫院休艙儀式，醫療隊員代表合照。（新華社圖片）

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不過，這個畫面引發議論。有輿論質疑不少行業未完全復工，大規模人員聚集各地都還不允許，武漢卻為何搞起隆重、人山人海休艙儀式。但有網民表示，現場環境通風，醫護人員只是配合幾秒鐘，很快就會戴上口罩，不必要擔心，亦不須上綱上線。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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