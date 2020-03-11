【新冠肺炎】164名在伊朗中國公民乘包機抵成都 已集中隔離

伊朗新冠肺炎疫情持續惡化，中國派出包機接走公民。四川成都市衞健委周三（11日）公布，164名中國公民當日凌晨從伊朗德黑蘭乘包機抵達成都，目前已全部集中隔離觀察，全部乘客均無發燒症狀。

21名乘客自述有呼吸道症狀

通報稱，該批中國公民搭乘南航CZ3004航班，於凌晨1時17分抵達成都。按照防控規範和流程，飛機停在機場遠端指定位置，海關工作人員上機為乘客和機組人員檢測體溫和健康篩查，其後乘客下機經過入境檢疫，164名乘客均無發熱症狀.

其中，21名乘客自述喉嚨有異物感、咳嗽等呼吸道症狀，由專門救護車轉送指定醫療機構進一步篩查，其餘143名乘客乘坐專用車輛轉送指定酒店接受14天隔離。到達醫院和入住酒店的乘客，全員已進行PCR核酸檢驗樣本採集工作。

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疾控部門和機場工作人員隨後對當班飛機、車輛和體溫複檢點等逐一消毒，機組人員通過檢疫後隨飛機返回廣東廣州。

伊朗新冠肺炎疫情持續惡化，伊朗衛生部10日宣布，伊朗累計已有8042例確診病例，其中291例死亡，2731例已治愈。中國早先於4日和5日也從伊朗撤離逾300名公民，目前在甘肅蘭州新區後備醫院進行觀察隔離。

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責任編輯：蒯宇澄

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