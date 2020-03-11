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【新冠肺炎】內地專家李蘭娟：冀3月底新增病例清零

社會熱點 12:24 2020/03/11

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情好轉，外界關注內地疫情何時完結。國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟表示，希望3月底新增病例可以全部清零，但還不能輕易說疫情結束。

李蘭娟回應傳媒時稱，目前全國情況基本控制下來，武漢也進入決勝階段，「我們希望新增確診病例能夠盡快降到兩位數，然後就要清零，但現在要一步一步來」。她指出，目前各地都在安排復工，湖北整體已得到控制，病人明顯減少，存量也不多了。

李蘭娟

不過，她表示，基於疫情的特殊性，若說疫情基本結束，應有兩個非常重要的指標，一是清零之後再過2個潛伏期的國際標準，另一個是把現有病例全部找出來收治住院或隔離，以確保不再有新發病例。

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不能輕易說疫情結束 防病例輸入

李蘭娟強調，目前還不能輕易說疫情結束，現在還有很多病人在醫院需要救治，很難定義具體疫情結束時間，只能說一個地區新增確診和疑似病例清零後，再過28天，兩個潛伏期，若無新發病人就是比較安全的。「從全國範圍內來看，除湖北外的各個省基本可以回歸到正常，武漢還要堅持一段時間。」她說。

據世衛對傳染病疫情結束的標準，是最後一例確診病例經過兩次病毒檢測均呈陰性起兩個潛伏期後，將被認為該疫情已經結束。

李蘭娟表示， 現在有兩個更為嚴峻任務，一個是警惕病毒「死灰復燃」，另一個是警惕境外國家的病例輸入。此前，國家衛健委高級別專家組長鍾南山稱，全球疫情的發展估計將至少延續至6月份，新冠病毒防控的重點將從輸出轉為輸入。要加強邊境檢測措施，制定從國外疫區來華的措施，對相關人員做必要的隔離。

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北京協和醫學院公共衛生學院院長劉遠立表示，大量數據表明，新發傳染病騷擾世界的頻率正在增加，建議應對包括新冠病毒在內新發傳染病，需要做到常態化。

責任編輯：伍樂

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