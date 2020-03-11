【新冠肺炎】疫情衝擊實體經濟 外資品牌尋求拓展線上市場

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾足不出戶，內地線下零售業損失慘重， 市面上出現外資品牌的撤華潮，但也有一些外資品牌逆勢而上，包括瑞典家具品牌宜家（IKEA）等，選擇利用線上工具，拓寬內地市場。

IKEA進駐天貓 開設全球首個第三方平台店

因北歐極簡風格而備受內地年輕消費者青睞的瑞典家居品牌宜家（IKEA），昨日正式進駐阿里巴巴旗下天貓商城，開設全球首個第三方平台的線上官方旗艦店，首期包括客廳、臥室等品類的上架3,800餘款產品，初期服務上海、江蘇、浙江、安徽的消費者，並逐步拓展至全國。

此外，雙方還打通了會員體系，消費者在宜家天貓旗艦店和門店可使用同一賬號，且價格一致。

【新冠肺炎】原財經委副主任：寧棄些經濟增速 不應有問題就積極放水

【新冠肺炎】路透再降預測 中國首季經濟增幅恐降至3.5%

宜家中國區總裁Anna Pawlak-Kuliga表示，進駐天貓是宜家中國戰略所取得的重要里程碑，也是公司在渠道拓展方面的又一突破。

阿里巴巴集團副總裁、淘寶天貓總裁蔣凡表示，宜家是全球領先的家居用品零售商，非常高興可以助力宜家線上渠道的開拓。宜家的到來，也進一步表明天貓是全球品牌數碼化運營的主陣地。

Tesla關閉所有內地門市 僅接受網上訂單

美國電動車廠特斯拉（Tesla）上月在內地通訊軟件微信上宣布，暫時關閉所有Tesla內地門市，僅接受網上訂單。

【新冠肺炎】疫情下經濟數據慘不忍睹 專家指改革提速才治本

【新冠肺炎】習近平提15招抗疫保經濟：當前疫情建國以來最嚴峻（有片）

事實上，受新冠肺炎疫情影響，上海市政府1月底已下令Tesla的上海工廠暫時關閉，影響當地Model 3的生產進度，影響該公司在2020年第一季的盈利表現。再加上內地門市全面暫停營運，相信影響會持續加大。

Danone Nutricia用微信小程序 為消費者送貨上門

法國食品企業達能旗下的紐迪希亞（Danone Nutricia）供應鏈副總裁戴海威還表示，在疫情期間發現低線城市存在著母嬰店庫存不足、物流供應比較薄弱等問題。公司通過品牌的微信小程序，為有困難的消費者提供送貨上門服務。

【新冠肺炎】iPhone新品生產受阻 美高官憂疫情重創美國經濟

【中國經濟】人行：適時適度調整存款基準利率 疫情對經濟影響規模有限

戴海威還認為，短期內疫情不可避免會對中國經濟造成一定的影響；但從長遠來看，該公司對中國市場的潛力仍然充滿了信心，未來計劃加大在中國，特別是在低線城市的投入。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響